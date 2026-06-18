Más de 15.000 opositores optarán el sábado a una de las 1.006 plazas de Secundaria y otras especialidades en CyL

VALLADOLID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 15.000 opositores se presentarán el sábado a las oposiciones al cuerpo de profesores de Secundaria y otras especialidades como idiomas, música y artes escénicas para las que la Consejería de Educación ha convocado 1.006 plazas.

La convocatoria de este proceso afecta a 33 especialidades con un total de 1.006 plazas, de las que 970 son de Secundaria, once de la especialidad de profesor de Música y Artes Escénicas y 25 de escuelas oficiales de Idiomas.

Por especialidades, se han convocado 155 plazas de Inglés, 85 plazas de Lengua y Literatura, 85 plazas de Geografía e Historia, 75 plazas de Orientación educativa, 55 de Servicios a la comunidad, 50 plazas de Educación Física, 50 de Biología y Geología, 45 de Procesos de gestión administrativa, 35 de Filosofía, 35 de Latín, 30 de dibujo, 30 de Formación y Orientación Laboral, 25 de Organización y gestión comercial, y 25 plazas de Procesos comerciales.

Igualmente, se convocan 25 plazas de Administración de empresas, 23 de Procedimientos sanitarios y asistenciales, 20 de Economía, 16 de Procesos sanitarios; 15 de Francés, 13 de Procesos diagnósticos clínicos y productos ortoprotésicos, 12de Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico, 10 de Técnicas y procedimientos de imagen y sonido, 10 de Intervención Sociocomunitaria, 9 de Análisis y química industrial, 9 de Música, 6 de Organización y proyectos de sistemas energéticos, 6 de Procesos y medios de comunicación, 5 de Instalación y mantenimiento de equipos térmicos y de fluidos, 5 de Griego, 4 de Laboratorio, dos de Operaciones de procesos, 11 de piano y 25 de especialidad de inglés.

Las personas admitidas en el procedimiento selectivo deberán presentarse ante el tribunal al que estén adscritos a las 8.30 horas del sábado, con el DNI, pasaporte, permiso de conducción o documentos análogos para proceder a su identificación.