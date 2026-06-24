Mourinho: "Vuelvo al Real Madrid porque amo al club, pero no tengo ningún resentimiento hacia el Barça"

Archivo - El entrenador portugués José Mourinho, en un partido con el SL Benfica ante el GD Estoril Praia. - Europa Press/Contacto/Valter Gouveia - Archivo

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador portugués José Mourinho explicó que vuelve al Real Madrid 13 años después del final de su primera etapa porque ama al club merengue, aunque insistió en que no tiene "ningún resentimiento hacia el FC Barcelona", al mismo tiempo que expresó que "la camiseta blanca tiene algo mágico".

"En Barcelona, en familia, pasamos una etapa increíble, realmente increíble. Mi hija fue a Barcelona cuando tenía un mes. Mi hijo nació en Barcelona. Mi mujer, mis hijos y yo pasamos cuatro años maravillosos en Barcelona. Y no puedo tener ningún resentimiento al respecto", dijo el técnico en una entrevista a Vanity Fair recogida por Europa Press.

El luso explicó que disfruta jugando contra el conjunto azulgrana, porque "uno disfruta jugando contra los mejores", y eso "te empuja a ser mejor de lo que eres". "Al fin y al cabo, no niego que amo al Real Madrid, y esa es la razón por la que vuelvo. Pero no tengo ningún resentimiento hacia el Barcelona, en absoluto", agregó.

También analizó una "teoría absurda" del pasado que decía "se puede ser grande sin ganar". "Para mí, es una tontería total. Va en contra de la naturaleza del deporte, porque en el deporte el objetivo es ganar. No estoy de acuerdo con eso. Creo que la gente trabaja y trata de ganar con las mejores cualidades que tu equipo puede tener", explicó.

"También se trata de jugar de forma espectacular y marcar muchos goles. Y es increíble porque el Barcelona es considerado el equipo que practica un fútbol espectacular, el equipo que marca muchos goles. Pero esto supone una gran contradicción. El equipo que marcó (más) goles en la historia del fútbol español fue mi Real Madrid en la temporada 2011-12, con 121 goles y 100 puntos en una sola temporada. ¿Hasta qué punto era defensivo aquel equipo?", reflexionó.

A Mourinho le "encanta" jugar los Clásicos. "Pero incluso tantos años después, cuántas veces me he encontrado con gente por la calle que me decía: 'El mundo se detuvo por esos partidos'. Y ya no es así. La gente ya no ve los Clásicos como antes. El mundo se paraba. No era solo Madrid y Barcelona, ni siquiera España. Era el mundo entero", recordó.

"Por supuesto, Cristiano y Messi eran iconos. Eran los dos mejores jugadores del mundo. El Real Madrid es el mejor club del mundo. El Barcelona es uno de los mejores clubes del mundo, después del Real Madrid. Era una locura. Creo que es un poco como Nadal contra Federer o Nadal contra Djokovic. Aunque ahora el tenis cuente con grandes jugadores jóvenes, los amantes de este deporte recuerdan aquellos años como algo especial. Aquellos Clásicos también eran especiales", añadió.

Mourinho, que entrenará al conjunto merengue a partir de la próxima temporada tras la victoria de Florentino Pérez en las elecciones a la presidencia, apuntó que "la historia del Real Madrid no se puede comparar con la de nadie". "Creo que la camiseta blanca tiene algo mágico. Pero la realidad es que, aunque la camiseta fuera negra, verde o azul, nada cambiaría. Porque lo que ha hecho del Real Madrid lo que es es su historia", alabó.

"La historia del Real Madrid es diferente. No se trata de la historia de tantos jugadores extraordinarios que han jugado en el Real Madrid. Se trata del club. Se trata de los títulos. Por supuesto, hay épocas difíciles. Hay épocas en las que no pueden ganar. Siempre hay épocas en las que hay que construir", opinó.

Finalmente, abordó las críticas hacia Kylian Mbappé en la última temporada, aunque primero quiere comprobar en primera persona cuál es la situación. "Necesito entender cosas que, en este momento, desconozco. Necesito conocer a los jugadores. No es momento de hablar. Es momento de mantener la calma, de analizar, de comunicarme, de hacer preguntas, de responderlas y de un diálogo muy fluido y sincero", afirmó.

"Lo que quiero es ayudar a los jugadores a mejorar, ayudar al equipo a mejorar y ayudar al club a mejorar. Estoy ahí para ayudar a todo el mundo, no para criticar, ni para hablar, sino para escuchar. Lo único que puedo decir sobre Mbappé es que es un jugador fenomenal, y voy a intentar ayudarle a ser aún mejor de lo que ya es", zanjó.