Más de 19.000 personas de CyL podrán beneficiarse de la Fundación ONCE Baja Visión

Presentación de la Fundación ONCE Baja Visibilidad en Valladolid.

VALLADOLID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

ONCE ha presentado este martes la Fundación ONCE Baja Visión (FOBV), la quinta fundación del Grupo Social ONCE, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas con baja visión y que en Castilla y León se estima que más de 19.000 personas podrían ser potenciales beneficiarias de esta nueva iniciativa.

La presentación, celebrada en la Delegación Territorial de la ONCE Castilla y León en Valladolid, ha servido para dar a conocer los recursos, servicios y apoyos que impulsa la Fundación, así como la importancia de reforzar la colaboración institucional, social y tecnológica para avanzar en accesibilidad, autonomía personal e igualdad de oportunidades.

En el acto han participado la vicepresidenta de la Fundación ONCE Baja Visión, Imelda Fernández; el delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Áñvarez, la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla y León, Araceli de las Heras, y Adonay Viera, gerente de la FOBV, quienes han detallado el propósito de la Fundación y sus líneas de actuación.

Durante su intervención, Imelda Fernández ha destacado que "las personas con discapacidad" son "motor de modernidad y empleo en España", mientras que Adonay Viera ha subrayado que la Fundación ONCE Baja Visión nace para cubrir "un vacío histórico", el de concentrar en un único punto orientación, recursos y el acompañamiento a personas con baja visión, conectarles con profesionales, entidades e innovación "para ofrecer soluciones útiles y cercanas".

En el caso de Castilla y León, la Fundación ONCE Baja Visión podría alcanzar a más de 19.000 potenciales beneficiarios distribuidos por toda la Comunidad: Valladolid (unos 4.300), León (3.600), Burgos (3.000), Salamanca (2.600), Zamora (1.300), Ávila (1.300), Segovia (1.200), Palencia (1.200) y Soria (800).

La Fundación ONCE Baja Visión está concebida para acompañar a quienes conviven con una pérdida visual significativa y necesitan información, orientación y acceso a recursos específicos.

La FOBV articula su atención a través de su portal fundaciononcebajavision.es, que funciona como ventanilla única para personas beneficiarias, asociaciones y entidades de investigación, facilitando un modelo ágil y accesible.

La actuación de la FOBV se estructura en tres ejes principales que son atención y asesoramiento a personas beneficiarias con baja visión; colaboración con el movimiento asociativo vinculado a la baja visión para detectar necesidades, e impulso a la investigación, especialmente en prevención y detección temprana de patologías visuales