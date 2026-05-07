Más de 20 empresas y organismos participan en una nueva edición de la 'Jornada de Salidas Profesionales' de la ULE

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de León (ULE) ha acogido una nueva edición de la 'Jornada de Salidas Profesionales'. - ULE

LEÓN 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de León (ULE) ha celebrado una nueva edición de la 'Jornada de Salidas Profesionales', una iniciativa en la que han participado más de 20 empresas y organismos orientada a reforzar la conexión entre la formación universitaria y el tejido productivo.

El objetivo de esta jornada es dar a conocer las oportunidades profesionales existentes en el ámbito empresarial e institucional, especialmente en el entorno de León, y favorecer la empleabilidad del estudiantado a través del contacto directo con entidades de referencia en distintos sectores.

En la presente edición han participado 20 empresas y organizaciones que han compartido información sobre perfiles profesionales, procesos de selección y oportunidades de prácticas y empleo, además de mantener encuentros con el alumnado interesado en conocer de primera mano las salidas profesionales vinculadas a sus estudios, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

A lo largo de la jornada se han desarrollado sesiones paralelas organizadas por áreas de interés, dirigidas a los distintos perfiles formativos de la Facultad. En el ámbito de Comercio Internacional, Marketing y Logística han participado entidades como Decathlon, Fisura, IceCyL, VadinIA, La Calibrada o SYLO.

En el área de sector público y entidades financieras han intervenido organismos como la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), Banco Sabadell, Abanca y Caja Rural de Zamora.

Por su parte, la sesión dedicada a consultoría, profesión de economista y gestión ha contado con la participación de Somos Hijolusa, Hosteleón, Solucyl, TalentÁrea y el Colegio de Economistas de León.

OTRAS ACTIVIDADES

La jornada ha registrado una elevada participación del estudiantado y se ha completado con actividades orientadas al fomento de la empleabilidad, como procesos de speed recruiting, retos empresariales, entrevistas prácticas de empleo y sesiones informativas sobre oportunidades profesionales para recién egresados, a cargo de la Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa (Fgulem).

Además de la participación en las sesiones, la actividad ha incluido la presencia de stands informativos en el hall de la Facultad, donde empresas como Ebury, Sibuya, Proconsi, RBH Global o Deloitte, entre otras, han atendido a estudiantes y recogido candidaturas.

Con esta iniciativa la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales refuerza su apuesta por la formación orientada a la empleabilidad y la conexión directa con el entorno empresarial, consolidando un espacio de encuentro entre universidad, empresas y estudiantes.