Más de 2.000 perros de 300 razas convertirán Valladolid en la gran capital canina de Europa del 1 al 3 de mayo - RSCE

VALLADOLID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 2.000 perros de 300 razas convertirán Valladolid del 1 al 3 de mayo en uno de los grandes escaparates del mundo canino europeo en el marco de un evento organizado por la Real Sociedad Canina de España (RSCE) con la colaboración del Ayuntamiento y el patrocinio principal de Royal Canin.

La cita reunirá durante tres días en la Feria de Valladolid a algunos de los ejemplares más extraordinarios a nivel nacional e internacional, según ha detallado RSCE a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Los visitantes y amantes de los perros podrán descubrir en un mismo recinto razas sorprendentes, profesionales de la cría y del adiestramiento, jueces internacionales y cientos de aficionados llegados de distintos puntos de España y Europa, con entrada que será gratuita para el público.

Entre los ejemplares más singulares de esta edición podrán verse razas muy poco frecuentes en España, como el Australian Cattle Dog, el Pastor Belga Groenendael, el Bouvier d'Appenzell, el Schapendoes, el Rafeiro do Alentejo, el Schipperke o el Barbet.

Perros, todos ellos, con historias, funciones y procedencias muy distintas que convierten la visita en una especie de viaje por el mundo a través de sus razas.

La RSCE ha señalado que este tipo de exposiciones no son un concurso de belleza, sino una forma de preservar el patrimonio canino, divulgar el valor de las razas, fomentar la cría responsable y poner el foco en la salud y el bienestar animal.

Todo ello bajo los estándares de la Fédération Cynologique Internationale (FCI), la mayor organización canina del mundo, de la que la RSCE es miembro en España.

El programa concentrará en un solo fin de semana tres grandes competiciones de máximo nivel: las Copas de España de Morfología, el Latin Winner y el RSCE Winner, además del I Trofeo Conde de Lérida.

El presidente de la RSCE, José Miguel Doval, ha asegurado que la capital del Pisuerga será durante tres días un punto de encuentro "excepcional" para quienes viven el mundo del perro desde dentro, pero también para quienes simplemente quieren asomarse a una realidad fascinante, diversa y muy poco conocida.