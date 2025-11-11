Más de 2.000 personas visitan la exposición de Yoko Ono en su fin de semana inaugural en el Musac (León)

La fachada del Musac luce uno de los mensajes que se inscriben en la muestra 'Yoko Ono. Insound and Instructure'. - EUROPA PRESS

LEÓN 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Desde la inauguración el pasado sábado de la exposición 'Yoko Ono. Insound and Instructure' 2.144 personas han visitado el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac) para disfrutar de la obra de música, activista por la paz mundial y artista pionera del arte conceptual y participativo, el cine y la performance.

Además, la inauguración de la muestra estuvo precedida el pasado día 7 de un programa de performances de la artista al que asistieron 350 personas que participaron en 'Pieza cielo para Jesucristo' (1965) y 'Pieza corte' (1964).

El Musac ofrece visitas guiadas gratuitas los martes, miércoles y jueves a las 19.00 horas de la exposición, que podrá visitarse hasta el 17 de mayo de 2026, para las que es necesario inscribirse en la web del espacio museístico.

'Insound and Instructure' revisa la trayectoria de Yoko Ono a través de más de 80 obras y 1.700 metros cuadrados de exposición, que recogen tanto las obras que la artista desarrolla a partir de los años 60 (que en buena medida se incluyen en la histórica publicación 'Pomelo') como las instalaciones de gran formato que crea a partir de los años 90, en un arco cronológico que va desde 1961 hasta el presente.

Con una trayectoria de más de siete décadas, Yoko Ono ha sido reconocida como una de las más destacadas artistas contemporáneas, cuya huella crece a medida que se entiende la influencia que ha ejercido en generaciones posteriores, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Musac.

Sus facetas de artista, compositora y activista confluyen y se entrecruzan en su obra, que adopta formas y soportes heterogéneos para plantear una visión radical del lenguaje, el arte y la participación del público.

'Insound and Instructure' incluye la amplia variedad de técnicas con las que Yoko Ono trabaja como la performance, el cine, la música, la instalación, la pintura o la fotografía, recorriendo los principales temas que la han acompañado a lo largo de su trayectoria: su creencia en el poder de la imaginación, el activismo por la paz, su sutil sentido del humor y del absurdo o el compromiso con el papel de la mujer en la sociedad y la presencia de la naturaleza.