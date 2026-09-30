Más de 235 profesionales analizan en Palencia el tratamiento de la esquizofrenia desde diferentes disciplinas

Armisén con los ponentes en las jornadas de Esquizofrenia. - DIP PALENCIA

PALENCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 235 profesionales de toda España se han dado cita en Palencia, en la VIII Jornada sobre Esquizofrenia 'Nuevos horizontes', organizada por Fundación Hospitalarias, un encuentro que ha servido para abordar desde diferentes disciplinas los avances en la atención de la enfermedad mental.

El gerente de Fundación Hospitalarias, Javier Arellano, ha destacado la importancia de seguir avanzando hacia un modelo de atención "centrado en la comunidad y en los proyectos de vida cada persona afectada, y que se aleje de planteamientos institucionalizadores".

Durante la presentación de la jornada, en la que estuvo acompañado por la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, Arellano ha recordado que la enfermedad mental grave afecta a cientos de miles de personas y ha defendido que patrologías como la esquizofrenia, aunque no tiene cura, cuentan con tratamientos y programas de rehabilitación que siguen presentando avances.

Entre ellos ha destacado la mejora de los tratamientos farmacológicos, la hospitalización breve y la atención comunitaria, un modelo que tiene como objetivo permitir a las personas afectadas que puedan desarrollar su vida en entornos normalizados con los apoyos necesarios.

En este sentido, también se ha referido al estigma que sigue presente en la sociedad relacionado la enfermedad mental, pero ha reconocido que se han producido "avances importantes" en materia de inclusión y derechos.

La conferencia inaugural de la jornada corrió a cargo del profesor neerlandés Jim van Os, una de las principales referencias internacionales en el ámbito de la psicosis, que ha reclamado que los sistemas europeos de salud mental necesitan "evolucionar hacia modelos más integrados, combinando la atención médica con recursos sociales y de apoyo".