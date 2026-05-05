Más de 240 expertos de 23 países participarán en Palencia en el XXIII Seminario Internacional de Arquitectura con Tierra

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, participa en la presentación del XXIII Seminario Internacional de Arquitectura y Construcción con Tierra - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 240 especialistas de 23 países de Europa y América participarán los días 11 y 12 de mayo en la XXIII edición del Seminario Internacional de Arquitectura y Construcción con Tierra, que convertirá a Palencia en "referente mundial" en este tipo de construcción.

La presidenta de la Diputación Provincial, Ángeles Armisén, ha destacado que con la celebración de este foro se demuestra que el medio rural palentino "tiene mucho que decir" en la arquitectura del siglo XXI porque "atesora historia y es capaz de ofrecer respuestas contemporáneas a los retos globales de la edificación".

En este sentido, ha subrayado la "obligación" de salvaguardar la arquitectura en tierra porque si desapareciese, supondría una "pérdida irreparable de identidad" no solo de la comarca de la Tierra de Campos, sino de toda de la provincia y del país".

Por su parte, el delegado territorial de la Junta, José Antonio Rubio Mielgo, ha asegurado que la Administración autonómica brinda su respaldo a este evento ya que pone en valor la arquitectura tradicional de la provincia, fomenta el desarrollo rural y la transferencia de conocimiento.

La Red Iberoamericana PROTERRA y la Asociación Made in Tierra Spain organizan este encuentro de la mano del Colegio de Arquitectos de León (COAL) que cuenta con el patrocinio de la Diputación de Palencia y la Junta, además de las colaboraciones de otras entidades.

Previamente, está previsto un recorrido patrimonial por Castilla y León que recalará en Baltanás el día 10.

Durante dos jornadas, profesionales llegados de México, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay o Paraguay, además de otros procedentes de Portugal, Grecia, Italia, Francia, Bélgica, Reino Unido, Suiza y Austria, recalarán en el Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique para participar en el programa académico que acogerá 99 ponencias y en el que se presentarán 43 posters, 20 memorias de obra y ocho videos sobre las cuatro temáticas seleccionadas esta edición: 'Materiales, técnicas y sistemas constructivos', 'Registros, análisis e interpretaciones, sitios arqueológicos, lugares y paisajes', 'Arquitectura, diseño, construcción y conservación' y 'Formación, difusión, legislación y vinculación tecnológica'.

La celebración del SIACOT supondrá, además, una oportunidad para dar a conocer los activos turísticos y patrimoniales de la provincia de Palencia.

De hecho, los participantes participarán el día 10 en una ruta técnico-patrimonial que vistará Peñaranda de Duero y Baltanás y ya el día 11, durante primera jornada del programa, se visitarán los palomares de Frechilla y Guaza de Campos.

Asimismo, la organización ha diseñado un programa de seis rutas PostSiacot que, entre los días 13 y 16, recalarán en diferentes enclaves de la provincia repartidos en Villamartín de Campos, Pedraza de Campos, Torremormojón, Capillas, Guaza de Campos, Frechilla, Villalcázar de Sirga, Población de Campos, Frómista, Amayuelas de Abajo, Cervatos de la Cueza, Pedrosa de la Vega, Saldaña, Astudillo, Santoyo, Támara de Campos, Palenzuela, Torquemada, Baños de Cerrato, Dueñas, Vertavillo, Castrillo de Onielo y Baltanás.

Durante estas jornadas, los profesionales acreditados tendrán la oportunidad de visitar los conjuntos de palomares más destacados, diversos ejemplos de arquitectura contemporánea, barrios de bodegas o lugares tan emblemáticos como el Canal de Castilla o la Villa Romana de La Olmeda.