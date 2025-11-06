Más de 260 habitantes del medio rural de Segovia se benefician del sistema personalizado de dosificación de medicamentos

Uno de los despachos farmacéuticos que participan en el Sistema Personalizado de Dosificación de medicamentos. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 260 habitantes del medio rural se benefician del sistema personalizado de dosificación (SPD) de medicamentos gracias a la colaboración entre la Diputación de Segovia y el Colegio Oficial de Farmacéuticos.

La institución provincial sigue apostando por este sistema, una iniciativa que facilita la administración de fármacos a quienes residan en municipios de menos de 20.000 habitantes y cumplan con los criterios fijados.

De esta manera, la Diputación sigue adelante con esa línea de colaboración que mantiene con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Segovia y que, a comienzos de este mes de noviembre, cuenta con 263 personas beneficiarias dadas de alta en el sistema.

Según el ámbito de acción de los centros agrupados de acción social (CEAAS), 113 de ellas se encuadran en el Cantalejo, 63 en el de Prádena, 61 en el de Cuéllar y 26 en el del Real Sitio de San Ildefonso, han informado a Europa Press fuentes de la Diputación.

El presupuesto general para este 2025 aprobado por el Pleno de la Corporación provincial prevé una asignación de 60.000 euros para este fin, 15.000 más que en 2024, lo que constituye un incremento del 33,3 por ciento.

DISPENSACIÓN

Las propias farmacias adheridas son las que se encargan de prestar el SPD, organizando y dispensando la medicación incluida en el tratamiento de las personas beneficiarias, mediante un envase tipo blíster, que se prepara cada semana.

Tiene carácter gratuito y se presta desde marzo de 2022, momento en el que ha experimentado un crecimiento "notable", ha apuntado la Diputación, que ha destacado que el sistema comenzó con seis farmacias adheridas y ahora son 50 más (de un total de 79 despachos rurales que existen en la provincia).

De las 56 que se integran en el programa, 19 se hallan en la zona de actuación del CEAAS de Cantalejo, 15 en el de Cuéllar, 14 en el del Real Sitio de San Ildefonso y ocho en el de Prádena.

Para que los profesionales de un CEAAS deriven a una persona al SPD debe tratarse de un residente habitual de las localidades de influencia de las farmacias o botiquines adscritos al programa; contar con dictamen o resolución de dependencia o encontrarse en riesgo moderado o grave de autonomía personal; estar polimedicado y tomando más de cinco medicamentos diarios; y tener una valoración por parte de la trabajadora social de los apoyos familiares con los que cuenta y que hagan necesario el servicio.