Más de 27.000 familias han solicitado el Bono Infantil de la Junta para actividades extraescolares

BURGOS 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 27.300 familias han solicitado el Bono Infantil, un nuevo recurso que ofrece la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para "ayudar" a las familias de Castilla y León "a conciliar su vida familiar y laboral" con las actividades que realizan los menores de entre 4 y 12 años fuera del horario lectivo escolar.

Así lo ha avanzado la vicepresidenta de la Junta y titular del departamento autonómico durante su visita al centro Mediacyl Burgos donde ha recordado que el plazo de solicitud finaliza el próximo 15 de septiembre. Para poder acceder a esta ayuda de 200 euros por menor, Blanco ha recordado que ambos progenitores tienen que estar trabajando y tener unos ingresos menores de 55.000 euros entre ambos o la mitad si se trata de una familia monoparental.

Por este motivo, Blanco ha animado a las familias que aún no lo han hecho a cursar la solicitud. El presupuesto para esta subvención es de 16 millones de euros, si bien ha matizado que pueden ser ampliados si se precisa para cubrir toda la demanda.

La consejera también ha reivindicado el servicio de mediación de Castilla y León (Mediacyl) que hasta el 31 de julio había atendido a 596 familias, 232 en Burgos, centro que ha visitado hoy.

'Mediacyl' -que intermedia en conflictos familiares promoviendo el diálogo- es otro recurso de ayuda a las familias de Castilla y León disponible en todas las provincias de la Comunidad, "con cuatro centros de referencia --Valladolid, Burgos, Salamanca y León-- y once centros adscritos a los mismos, sumando 15 en total", ha dicho.

El centro de Burgos cubre la provincia y tiene adscritos los de Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Soria. Por su parte, Salamanca cuenta con sede en la capital y tiene, además, sedes en Ávila - Arenas de San Pedro y Candeleda-y en Zamora y Benavente. También están funcionando Mediacyl León -con un centro adscrito en Ponferrada- y Valladolid al que están ligados los servicios de Segovia y Palencia.

El presupuesto asciende a dos millones para dar servicio, a través de un concierto social, a todo el territorio de Castilla y León. La gestión de todos los centros corresponde "a la Asociación Bienestar y Desarrollo" (ABD) entidad sin ánimo de lucro que cuenta con experiencia acreditada en la promoción de autonomía personal y convivencia social de las personas en situación de vulnerabilidad.

Los centros Mediacyl son un recurso social que la Junta pone a disposición de las familias de la Comunidad y "prestan un servicio de apoyo psicosocial de carácter gratuito, personalizado y confidencial, dirigido por un equipo de profesionales expertos en el ámbito de la familia y cuyo objetivo es promover las relaciones familiares positivas y prevenir dificultades en la convivencia".

La consejera ha recordado que 'Mediacyl' se creó para evitar "situaciones complejas" y apoyar a los núcleos familiares de la Comunidad, ya que, a su juicio, "muchos conflictos se enquistan por ausencia de diálogo, intervención profesional o, simplemente, una voz imparcial capaz de interceder para promover acuerdos entre las partes". "El objetivo es evitar procesos traumáticos", ha apostillado.

Blanco ha subrayado que el servicio se adapta a las "características de los usuarios", con un grupo multifuncional de profesionales "que aborda la situación "prestando el tipo de apoyo necesario".

Para poder recibir este tipo de atención, la familia afectada o uno de sus miembros deberá pedir cita previa de manera telefónica o en uno de los centros. Inmediatamente se le facilitará día y hora y se atenderá preferentemente de manera presencial -no existe lista de espera-.

El horario de atención es ininterrumpido de lunes a viernes laborales entre las 9.30 y las 21 horas. En la primera cita, el personal especializado del equipo recogerá una serie de datos básicos y procederá a realizar una valoración inicial para así poder definir los objetivos y los servicios más adecuados para afrontar la situación. Toda la información sobre los centros Mediacyl está disponible en la página web de la Junta.