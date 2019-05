Más de 30 actuaciones musicales para todas las edades en el 'Palencia Sonora' del 7 al 9de junio

Publicado 14/05/2019 13:11:59 CET

El festival 'Palencia Sonora', que va a reunir más de 30 actuaciones entre el 7 y el 9 de junio, sigue apostando un año más por su lado más solidario y se compromete con todo tipo de música para todas las edades y la traslada a toda la ciudad.

Este martes se ha presentado oficialmente la cita de pop-rock independiente de la capital palentina que un año más llenará el Sotillo y los diferentes escenarios de toda la ciudad a través de los conciertos matinales, el vermú solidario, conciertos oficiales y actividades para los mas pequeños.

"Una de las citas más esperadas de la primavera palentina" ha apuntado el alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, que comenzará el miércoles 5 de junio (sobre la fachada del Universonoro) con la Beebrass Band Ensemble y seguirá el jueves 6, con la tradición andaluza y la psicodelia más atemporal de Derby Motoreta's Burrito Kachimba.

Durante la celebración del Palencia Sonora, en concreto durante la mañana del sábado 8, el festival se volcará con "la cantera" como ha indicado el representante del festival, David Frechilla, invitando a los más pequeños a participar en un taller de rock (plaza Mayor, 11.00 horas) que pretende familiarizarles con algunos de los instrumentos habituales del género, como la batería, la guitarra eléctrica o el bajo.

La propuesta, organizada por la Escuela de Rock de Palencia, contará como artista invitado con el actual guitarrista de Lujuria, Nacho de Carlos, y se extenderá hasta las 12.30 horas, cuando el teatro familiar tomará el relevo en la Calle Marqués de Albaida.

En el exterior de Umamatura, y bajo el apartado Umamatura Muziki, Luis Gonzalo tratará de vincular las emociones del público y las experiencias vividas a una canción que una a todos. La música, narraciones y la interacción con el espectador serán claves en el espectáculo Teclea y Tekloff, una fábula entre las canciones de un despistado ruso y las historias que se cuelan entre sus acordes.

Asimismo, la cita musical palentina refrenda su compromiso social y continuará apostando por su tradicional vermú solidario, cuyos fondos irán destinados a la Asociación Española contra el Cáncer. Para ello cuenta con la colaboración de varios establecimientos hosteleros de la ciudad (Bar Maño, La Cantara, Don Jamón, El Botánico y El Chaval de Lorenzo), quienes ofrecerán alrededor de 500 tapas al precio de un euro, el sábado 8 a partir de las 14.30 horas.

Además, este año el Palencia Sonora con el objetivo de "vender un concepto propio de vida" ha sumado a su equipo tres nuevas personas de la Fundación San Cebrián, una acción de carácter inclusivo con la que los organizadores quieren dejar patente el acento social del festival. Y también se ha comprometido sosteniblemente ya que por primera vez, se venderán vasos reciclables a una euro.

CONCIERTOS MATINALES

Los conciertos matinales volverán a llenar la plaza Pío XII, San Miguel y San Antolín y así el viernes, 7 de junio, Cariño y Colectivo Panamera abrirán los directos en la calle a partir de las 13.00 horas en Pío XII, y el trío Colectivo Panamera (14.15 horas). El sábado, la plaza Mayor tomará el testigo a las 13.00 horas con el trío canario Los Vinagres y Tomás Moreno Romero, más conocido como Tomasito, a partir de las 14.15.

La Plaza San Antolín despedirá el festival con la propuesta del que fuera líder de la banda de hardcore punk Standstill, Enric Montefusco (13.00 horas), y el concierto del dúo de synth-pop Monterrosa, formado en 2018 por Rocío Chillers y Esnórquel DJ, quienes reivindican la diferencia, el poder de lo lúdico y la celebración de los cuerpos (14.30 horas).

CARTEL

El recinto del parque del Sotillo, por su parte, abrirá sus puertas a las 19.00 horas. Los primeros en actuar, a las 19.30 horas, serán los ganadores del Concurso Musical Villa de Ampudia. A continuación, llegará Zahara (20.00 horas), que desplegará sobre el escenario los temas de Astronauta, su último y cuarto álbum hasta la fecha, lanzado el pasado mes de noviembre, y Mucho (21.15 horas), otra de las formaciones que llega con nuevos temas bajo el amparo de su último disco, ¿Hay alguien en casa?.

A las 22.05 horas será el turno de uno de los platos fuertes del festival y el considerado como uno de los artistas más prolíficos de la cultura del pop-rock indie del país. Iván Ferreiro presentará Casa, un trabajo sujetado con canciones evocadoras, un abrumador sonido que recoge lo mejor de su carrera.

Instituto Mexicano del Sonido, el proyecto con el que Camilo Lara que explora los sonidos del continente americano desde Argentina hasta Canadá en su último álbum, Disco Popular, tomará el relevo en la programación del viernes, ya a las 23.30 horas y, tras ellos, el público podrá disfrutar de uno de los fenómenos del rock alternativo de los últimos años, Viva Suecia. A las 01.55 horas, actuarán Los Pilotos y, ya a las 02.45 horas, lo hará la banda alemana Roosevelt, nombre artístico del Dj, productor y compositor alemán Marius Lauber.

La jornada se cerrará con el ecléctico estilo de Dj Edu Anmu (04.00 horas) que buceará sobre el escenario del Parque del Sotillo por el rock, la electrónica, el pop y el kraut sin olvidarse de los grandes clásicos. Finalmente, desde las 20.30 y hasta las 04.00 horas, Álvaro A.M, Say Yes Dj y Yahaira estarán animando a los platos en las sesiones programadas en la Zona DJ.

El enérgico y arriesgado directo de Axolotes Mexicanos abrirá el sábado, ya por la tarde, los conciertos programados Parque del Sotillo (19.00 horas). Tras ellos los componentes del vizcaíno grupo Shinova aterrizarán con el sonido más maduro y explosivo que caracteriza el último trabajo de estudio de la banda, Cartas de navegación.

A las 21.00 horas está prevista la actuación de Camellos, concierto que dará paso, a las 21.50 horas, a la peculiar y ecléctica propuesta de Novedades Carminha y a la personal, valiente y visceral música del cuarteto gallego Triángulo de Amor Bizarro (23.10 horas). Le seguirá el grupo liderador por el polifacético Guille Milkyway, cantante de La Casa Azul (24.00 horas), y el humor y la crítica que envuelven los temas electropop, la rumba, el punk más electrónico y el trap con aires árabes de Ladilla Rusa.

Los esperados Monarchy recalarán en Palencia con su eufórico synth pop y la presentación de su tercer trabajo discográfico, Mid Night. Estereoclub pondrá fin al calendario de conciertos programados en el Parque del Sotillo con una actuación que arrancará a las 3.50 horas de la madrugada. Simultáneamente, y desde las 20.30 horas, la zona Dj propone las sesiones a los platos de Swingleman, The Grooves Dj y Oscar Mina.