Más de 30 expositores de la provincia participan este fin de semana en Palencia de la feria de alimentación Naturpal

Inauguración de la feria Naturpal. - AYUNTAMIENTO

PALENCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 30 expositores de toda la provincia participa este fin de semana en la feria Naturpal, la muestra gastronómica que reúne a productores agroalimentarios de la provincia y que puede visitarse a lo largo de estos tres días en el parque de El Salón.

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ha destacado durante la inauguración que se trata de una cita en la que se pone en común la producción y "todo aquello que nos identifica como territorio", con son los productos incluidos en la marca Alimentos de Palencia, así como otros productores del sector primario de la provincia.

Andrés ha subrayado que Naturpal pone en valor los productos naturales de nuestro sector primario, "que tiene fuerza, tiene nombre y aporta valor a los platos que se venden también bajo la insignia de nuestro sello gastronómico, el Palencia Gastronómica", ha destacado y ha insistido en la importancia de dar a conocer los productos palentinos.

Además de la treintena de puestos abiertos al público, en horario de mañana y de tarde, el programa de Naturpal se completa con catas, demostraciones de platos tradicionales de la cocina palentina, como la menestra y las patatas a la importancia y otras actividades complementarias.

Así, el viernes por la tarde se ha programado una cata de café organizada por el Centro Tecnológico de los Cereales y mañana, sábado, tendrá lugar el Concurso de la Mejor Hamburguesa de Castilla y León, organizado por la Asociación de Cocineros.

Por su parte, el concejal de Identidad Cultural, Francisco Fernández, ha explicado que desde el Ayuntamiento entendían que Naturpal tenía que estar acompañado de alguna otra actividad de carácter más lúdico y así ha recordado que la Orquesta Panorama actuará en Palencia este sábado por la noche.

La popular orquesta llegará al recinto ferial de Palencia con su espectáculo 'Time Tour 2026', uno de los montajes musicales itinerantes más reconocidos del país, que cerrará su gira de este año en la capital palentina.

"Es una oportunidad para que todos aquellos que se acerquen a degustar y a comprar los productos de nuestra tierra, que puedan también pasarse por el recinto ferial y disfrutar de ese espectáculo", ha concluido.