Más de 300 moteros participarán este sábado en la 'Papanoelada Abulense'

ÁVILA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de 300 moteros participarán este sábado, 20 de diciembre, en la 'Papanoelada Abulense', una cita organizada por Curcavila Moto en colaboración con el Ayuntamiento y que se enmarca en la programación navideña de la ciudad.

La papanoelada motera el sábado 20 de diciembre y la XI San Silvestre de Natación, el 26 de este mes, reunirán a más de trescientos moteros y a más de un centenar de corredores en Ávila en las próximas citas deportivas abulenses.

El concejal de Turismo, Deportes y Fiestas del Ayuntamiento de Ávila, Carlos López, ha presentado este martes el evento junto al coordinador de Cucavila, Gustavo Herráez, para dar a conocer la actividad que comenzará a las 18.00 horas.

Los moteros partirán de la explanada de Los Cuatro Postes para recorrer gran parte de la ciudad iluminando su paso diferentes puntos, como el hospital Nuestra Señora de Sonsoles, para saludar, aunque sin detenerse, tanto a trabajadores como a pacientes que se encuentren ingresados en el centro.

El recorrido les llevará también por parte del casco histórico, para finalizar en la calle San Segundo, donde se servirá un caldo caliente y también se entregarán hasta cinco premios: al mejor motero y la motera engalanados y a las tres motos más llamativas, ya que el único requisito para participar en esta iniciativa es ir ataviados con elementos navideños o relacionados con la Navidad y que la moto, igualmente, cuente con adornos, iluminación o elementos navideños y que hagan más atractivo el paso de la caravana por las diferentes calles.

Por otro lado, la ciudad de Ávila acogerá el 26 de diciembre la San Silvestre de natación, en la que nadarán un centenar de personas. Con el objetivo de acercar a los más jóvenes a este deporte y sus disciplinas, el Club de Natación Abulense ha organizado esta cita que se celebrará a partir de las 20.00 horas en la piscina de la Ciudad Deportiva.

El presidente de la entidad, Ricardo Gómez, ha informado junto al concejal de esta otra actividad de la programación navideña abulense, que recibirá así a participantes de diversos clubes de la capital y otras provincia.

En esta competición gana el equipo cuyos nadadores más metros naden, teniendo en cuenta que cada equipo debe estar integrado por diez nadadores y cada nadador debe realizar relevos de 100 metros durante un tiempo global de dos horas de forma continuada.

Además de los premios a los tres equipos que más metros acumulen, este año también se entregarán premios al mejor nadador en categorías infantil y alevín, que disputarán pruebas tanto en categoría masculina como femenina.