Más de 300 niños, convocados por colegios, hacen deporte en la Plaza Mayor acompañados por clubes de élite de Valladolid

Apertura en la Plaza Mayor de Valladolid de la jornada de Educación Física en la calle. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Plaza Mayor de Valladolid ha acogido este viernes una nueva jornada de Educación Física en la calle, en este caso organizada por los colegios concertados Juan XXIII y Virgen Niña en la que más de 300 niños de centros educativos han realizado actividad deportiva, acompañados por integrantes de clubes de élite de la ciudad.

También les ha acompañado, en la apertura de la jornada, el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, que ha agradecido la iniciativa de poner en marcha estas actividades y ha considerado que hacer deporte es positivo "en cualquier lugar" para la salud y para "socializar", un aspecto importante este año en el que el evento presta atención especial a la salud mental.

Se trata de la décimosegunda edición del Día Internacional de la Educación Física en la Calle y en este caso, en una jornada nublada con climatología un tanto adversa para la práctica de deporte, los 300 chavales han podido participar en un circuito en el que han podido hacer una decena de actividades con deportes como, entre otros, fútbol, rugby, baloncesto o balonmano.

El evento se desarrolla en colaboración con la Fundación Municipal de Deportes y con la participación también de gran parte de los clubes de élite de la ciudad. De hecho, entre los representantes institucionales estaba el copresidente del Real Valladolid Gabriel Solares.

También había representación, entre otros, del UEMC Baloncesto Valladolid, el Club Atlético Valladolid de balonmano, los clubes de rugby El Salvador y VRAC, el CPLV de patinaje en línea, el Fundación Aliados de baloncesto en silla de ruedas, el Club Isaac Viciosa de atletismo y, también, fundaciones como la de Eusebio Sacristán.

En el manifiesto leído por dos alumnos de los colegios participantes se ha destacado que este año Valladolid es Ciudad Europea del Deporte, por lo que han valorado la oportunidad de participar en la jornada.

"Cuidar el cuerpo y la mente tiene un papel muy importante en nuestro día a día", han subrayado, por lo que consideran necesario mostrar "alternativas educativas y de ocio" a compañeros de los colegios para que sean conscientes "sus capacidades y su talento".

Con todo ello, consideran que se tiende la mano a la sociedad vallisoletana y se puede ayudar a que sea "sana, humana y llena de valores".

En este breve acto de apertura, la organización del evento ha querido entregar reconocimientos, en forma de placa, en primer lugar al Ayuntamiento de Valladolid por su colaboración en la organización; y en un año en el que prestan especial interés a la salud mental también a entidades como el Teléfono de la Esperanza, la Fundación Intras y El Puente. Igualmente, se ha entregado ese recuerdo al Asociación de Prensa Deportiva de Valladolid.