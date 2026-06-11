Más de 300 personas arropan a Fernández Mañueco en su tercera toma de posesión como presidente de la Junta

Imagen del hemiciclo en la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de la XII Legislatura - EP/CLAUDIA ALBA

VALLADOLID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 300 personas han arropado este jueves a Alfonso Fernández Mañueco en el acto de toma de posesión como presidente de la Junta de Castilla y León de la XII Legislatura, el tercero que ha afrontado el dirigente 'popular' desde que asumió el bastón de mando de la Comunidad Autónoma en julio de 2019, en coalición con Ciudadanos, y que refrendó después en abril de 2022 con Vox como socio de gobierno.

Fernández Mañueco ha estado arropado desde la tribuna de invitados de las Cortes de Castilla y León por su mujer, Fina, y por sus hijas, Ana y Loreto, además de por sus suegros, su hermana Pilar y varios de sus sobrinos y otros familiares, a quienes ha suplicado "un poco más de paciencia" tras los "muchos momentos de intimidad familiar" robados por la política, ha admitido. Y ha tenido un emocionado recuerdo para sus padres.

También ha estado acompañado por sus amigos, a los que ha agradecido su mano tendida y sus palabras de apoyo cuando las ha necesitado, y por sus "auténticos referentes" en política: el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y sus dos antecesores en la Junta de Castilla y León, el soriano Juan José Lucas y el burgalés Juan Vicente Herrera, que han seguido la toma de posesión desde la bancada azul del Parlamento.

Al acto de toma de posesión han asistido también cinco presidentes de comunidades limítrofes con Castilla y León: Alfonso Rueda, de Galicia; Adrián Barbón, de Asturias; María José Sáenz de Buruaga, de Cantabria; Jorge Azcón, de Aragón, y María Guardiola, de Extremadura, comunidades estas dos últimas donde se han suscrito también acuerdos de gobierno entre PP y Vox.

Momentos antes de comenzar la sesión Fernández Mañueco ha recibido en el salón de recepciones de las Cortes a Rajoy y a sus homólogos que le han precedido después en su entrada al hemiciclo donde ha jurado su cargo con la promesa de cumplir y hacer guardar la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

Fernández Mañueco ha llevado en ese momento una cruz que recibió como regalo por parte de las madres carmelitas del Convento de la Encarnación de Ávila donde, según ha rememorado, estuvo Santa Teresa. En su discurso, ha recordado unas palabras de la santa abulense para afirmar que para acertar es menester andar con gran determinación y no parar aunque vengan sequedades, trabajos y tentaciones "porque todo se pasa".

El también presidente autonómico del PP ha estado arropado en esta toma de posesión por la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, Alma Ezcurra; por la ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y por la exministra Fátima Báñez, además de la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, y del senador autonómico Javier Maroto, entre otros cargos del PP.

Por parte del Ejecutivo central han estado presentes el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, y el secretario general de Cooperación Territorial del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, Agustín Torres.

También han asistido Carlos Sánchez-Reyes y José Manuel Fernández Santiago, ambos ex presidentes de las Cortes; el fiscal jefe del TSJCyL, Santiago Mena; los alcaldes de las nueve capitales de provincia de la Comunidad, los presidentes de las diputaciones provinciales; Mariano Arriola en representación del Ejército de Tierra, y el jefe superior de la Policía Nacional, Jesús del Amo, además de los presidentes de las instituciones estatutarias.

Además ha estado representada la sociedad de Castilla y León a través de los representantes de las organizaciones profesionales agrarias; del secretario autonómico de UGT, Óscar Lobo, y del vicepresidente de CEOECyL, Carlos Magdaleno.