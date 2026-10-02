Más de 300 personas visitan nueve presas gestionadas por la CHD dentro del programa de divulgación InformaDuero

Visita de Barrios de Luna. - CHD

VALLADOLID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 300 personas han visitado este verano diferentes presas gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), dentro del programa de divulgación InformaDuero puesto en marcha por el Organismo.

En concreto, 310 personas han participado en las visitas a nueve presas gestionadas por la CHD durante diez jornadas, lo que ha permitido dar a conocer el funcionamiento de estas instalaciones, su papel en la regulación de los recursos hídricos y su importancia, por parte de quienes se ocupan día tras día de ellas.

Las visitas se han desarrollado en las presas de Aguilar de Campoo (Palencia), Arlanzón (Burgos), Barrios de Luna (León), Cuerda del Pozo (Soria), Linares del Arroyo (Segovia), San José (Valladolid), Santa Teresa (Salamanca), Úzquiza (Burgos) y Villameca (León), detalla el órgano de cuenca a través de un comunicado.

Estas jornadas han ofrecido a los participantes la posibilidad de conocer espacios que habitualmente solo están accesibles a los trabajadores de la CHD, así como de observar directamente elementos que no se encuentran "a simple vista" en embalses y presas ya que, durante las visitas, se explica el funcionamiento de estas infraestructuras 'in situ', su mantenimiento, vigilancia y las principales labores que desarrolla la CHD para garantizar su adecuada explotación y conservación.

El programa ha contado con la participación de un público diverso, tanto por edad (desde niños hasta jubilados), como por procedencia (vecinos y veraneantes), como por motivaciones e intereses.

En concreto, han participado un total de 156 mujeres y 154 hombres, repartidos entre 262 adultos y 48 menores de las localidades próximas a las presas visitadas.