Más de 300 profesionales sanitarios se reunirán en Palencia en la jornada Invescol sobre prevención de suicidios

PALENCIA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 300 profesionales se van a reunir en Palencia en la IV Jornada de Investigación de (Invescol) que tratará en el papel de la enfermería sobre la salud mental y los suicidios en la sociedad.

Este encuentro, organizado por el Consejo de Colegios Oficiales de Enfermería de Castilla y León, el Colegio de Enfermería de Palencia y la Fundación Index está dirigido a enfermeros, investigadores y personal sanitario y tratará sobre el papel en que desempeñan estos profesionales en la salud mental, la investigación enfermera y la prevención del suicidio.

El presidente del Consejo de Enfermería de Castilla y León, Enrique Ruiz, ha destacado que quieren convertir a Palencia en el "epicentro" del conocimiento y el debate con la participación de expertos relevantes "para profundizar en que el suicidio es un tema tabú que puede curarse". Además, ha insistido en el enfoque dinámico que pretenden aportar a la jornada, que contará con veinte de ponentes de toda España.

Según han explicado desde el Consejo de Enfermería de Castilla y León, en los últimos años, el INE ha registrado datos históricos en torno al suicidio, ya que se han superado 4.000 anuales en España, aunque con una tendencia a la baja en los dos últimos años.

Sin embargo, se ha detectado también un aumento progresivo entre los adolescentes y la tercera edad.

En el caso de Castilla y León, el último registro del INE de 2024, refiere 197 muertes por suicidio, con mayor incidencia en las provincias de y Burgos. En Palencia, durante el último año, se registraron un total de 15 suicidios.

Desde el Consejo de Enfermería han recordado que el suicidio ya es la primera causa de muerte no natural en España por encima de los accidentes de tráfico y han defendido la importancia de la figura de la enfermera especialista en salud mental como elemento básico en la detección precoz y la prevención.

El programa Invescol arrancará el 6 de mayo con la proyección de la película 'Turno de Guardia' y un cineforum en el Teatro Ortega. El 7 de mayo, la jornada comenzará con la conferencia inaugural 'Situación actual y retos de la salud mental en la población de Castilla y León', impartida por el doctor Antonio Terán, especialista en Psiquiatría y Adicciones.

Después se han programado sendas mesas redondas sobre la relación entre salud mental e investigación enfermera y sobre avances y nuevos hallazgos en la investigación del suicidio.

Ya por la tarde, varios talleres prácticos sobre metodología de investigación, inteligencia artificial aplicada y abordaje del suicidio y una mesa redonda sobre el valor del testimonio personal cerrarán el programa del evento formativo.