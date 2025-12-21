Más de 400 corredores participan en la Ruta 091 de Policía Nacional en Valladolid a favor de la Asociación Campanilla

Participantes y público de la Ruta Solidaria 091 en Valladolid. - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha reunido a más de 400 corredores en la IV edición de la carrera solidaria Ruta 091 de Valladolid, celebrada el sábado por la tarde y destinada a recaudar fondos para la Asociación Campanilla, que atiende a niños en procesos oncológicos en la ciudad.

La prueba se enmarca en el calendario nacional de carreras Ruta 091, patrocinadas por Banco Santander y la Mutualidad de Previsión Social de la Policía (MUPOL), y destinará íntegramente lo recaudado a la labor social de la asociación beneficiaria, centrada en el apoyo a las familias, la cobertura de necesidades económicas, la humanización de espacios hospitalarios y la concienciación sobre el cáncer infantil.

El acto de salida contó con la participación de la concejala de Participación Ciudadana y Deportes del Ayuntamiento de Valladolid, Mayte Martínez; el jefe superior de Policía de Castilla y León, Juan Carlos Hernández; el jefe regional de Operaciones, Jesús del Amo; el jefe provincial de Valladolid, Francisco Javier Oterino, y la presidenta de la Asociación Campanilla, Laura Curiel.

En 2025, la Ruta 091 se ha celebrado en un total de 45 ciudades, con Valladolid como última sede, y superará los 50.000 inscritos en el conjunto de sus modalidades.

En la edición anterior, la Policía Nacional recaudó cerca de 560.000 euros destinados a diferentes causas solidarias, entre ellas la atención a personas con discapacidad intelectual, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, autismo y menores con diversas.

Las actividades de la jornada comenzaron a las 17.30 horas con una exhibición de medios policiales, en la que los asistentes presenciaron una simulación de un ataque indiscriminado con arma blanca y la intervención coordinada de distintas unidades, entre ellas radiopatrullas, Policía Científica, Unidad Aérea con drones, Unidad de Prevención y Reacción, Tedax NRBQ y Guías Caninos.

Posteriormente, 50 niños participaron en carreras no competitivas por categorías, en las que todos los participantes recibieron una medalla, y a las 19.00 horas se dio salida a la carrera principal y, cinco minutos después, comenzó la marcha de andarines para garantizar un desarrollo seguro y fluido de la prueba.

El primer corredor en cruzar la meta tardó 16 minutos y la primera mujer lo hizo en 19 minutos, con marcas que reflejan el alto nivel deportivo de la competición.