Más de 500 personas exigen a Renfe mejores servicios ante supresiones que "condenan a Zamora al aislamiento" - EUROPA PRESS

ZAMORA 24 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 500 personas han secundado este domingo, 24 de mayo, en Zamora la concentración para exigir a Renfe unos mejores servicios ferroviarios ante las supresiones y retrasos que "condenan a la provincia al aislamiento".

Los manifestantes han acudido llamados por la Asociación de Usuarios AVE Zamora, que ha alzado la voz ante lo que considera "una nueva injusticia" de la operadora ferroviaria con la provincia.

"Las decisiones se toman desde despachos lejanos, guiadas por intereses económicos y personales, y pretenden arrebatarnos derechos esenciales como el de comunicarnos, desplazarnos y elegir dónde vivir", han censurado los organizadores.

La asociación de usuarios ha advertido de que la supresión de servicios de tren "condena a la provincia al aislamiento" y ha acusado a Renfe de "desprecio institucional" por no hacer caso a las reivindicaciones de la provincia.

En este sentido, han señalado a la importancia de contar con unos servicios ferroviarion que permitan que los jóvenes se queden en la provincia una vez acabada su vida académica, así como que los que están fuera tengan las "condiciones" necesarias para poder volver: "Queremos motivos para quedarnos y condiciones para volver".

Estas condiciones que pasan, según han insistido los convocantes, por el demandado tren madrugador, el que se instauró en 2018 y que acabó con la pandemia en el año 2020. Con este trayecto más de 100 trabajadores, con sus familias, pudieron quedarse a vivir en Zamora mientras tenían su puesto de trabajo en Madrid, han aseverado: "Aquel tren, sí era útil".

En este sentido, el presidente de la Asociación de Usuarios de AVE de Zamora, José Ramón Andrés, ha afeado a Renfe además el emporamiento del servicio que se viene apreciando en los últimos meses.

En 2015, ha recordado, las indemnizaciones por retraso aplicaban a partir de los cinco minutos, después se pasó a media hora y, ahora, a la hora, lo que para los usuarios no es otra cosa que "institucionalizar el fracaso" en lugar de trabajar para mejorarlo.

Asimismo, Andrés ha mencionado lo que ha sucedido en la semana que ahora termina: "De cinco días, ha habido retrasos de más de media hora en cuatro. No puede normalizarse que una concesión funcione mal, no puede normalizarse que el primer tren del día llegue siempre tarde", ha expresado.