Más de 500 personas participarán este fin de semana en el III Congreso de Educación Emocional en Laguna (Valladolid)

LAGUNA DE DUERO (VALLADOLID), 23 (EUROPA PRESS)

Más de 500 personas se darán cita los días 25 y 26 de octubre en Laguna de Duero (Valladolid) para participar en el III Congreso de Educación Emocional, organizado por la Asociación Española de Educación Emocional (Asedem) bajo el lema 'Ya no tenemos miedo'.

Esta edición invita a mirar la educación emocional desde una perspectiva más abierta y valiente, integrando el cuerpo, la espiritualidad y la creatividad como pilares del bienestar, han informado a Europa Press fuentes de la organización.

"Ya no tenemos miedo a hablar de lo que realmente importa: del amor, del cuerpo, de la espiritualidad o del duelo", ha señalado la presidenta de Asedem y directora del Congreso, Alma Serra, quien ha añadido que el encuentro "no es solo para aprender, sino para sentir, compartir y mover algo profundo en cada persona que viene".

Entre las novedades más destacadas, el Congreso incorpora este año la colaboración de la Fundación Princesa de Girona, que presentará su proyecto AmplificArte, una iniciativa que une arte, educación y transformación social.

Algunos de los jóvenes participantes ofrecerán una actuación musical en directo, acercando el arte como vía para el desarrollo emocional y la cohesión educativa.

ACTIVIDADES

El Congreso contará también con una actividad sorpresa al aire libre, junto al paseo del lago de Laguna de Duero. Los participantes podrán vivir una propuesta colectiva dirigida por Laura Carrasco, en la que el movimiento y la expresión corporal se convertirán en vehículo de conexión y conciencia emocional.

Durante el evento, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer y conversar con algunos de los referentes actuales en educación emocional y psicología humanista. Roy Galán, Alma Serra, M. Carmen Díaz, Rafael Bisquerra, Cristina Cortés y Margarita Acosta firmarán ejemplares de sus obras más recientes "en un espacio de cercanía pensado para el intercambio y la inspiración".

El III Congreso de Educación Emocional cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Laguna de Duero y del Centro de Formación Gregorio Fernández, cuya implicación ha sido esencial para hacer posible esta cita nacional. Ambas entidades refuerzan así su compromiso con una educación más humana y consciente, que sitúe las emociones en el centro de la convivencia y el aprendizaje.

"Queremos que este Congreso sea artístico, experiencial y teatralizado. Que toque el cuerpo, la emoción y la razón", ha agregado Alma Serra.

El encuentro reunirá a docentes, profesionales de la salud, terapeutas, familias y estudiantes en un espacio que pretende trascender de lo académico y convertirse en una vivencia colectiva de crecimiento y reflexión.