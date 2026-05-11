Más de 600 deportistas participarán en los Campeonatos Autonómicos de Gimnasia Rítmica en Ávila el 23 y 24 de mayo

El teniente de alcalde de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Ávila, Carlos López, y la delegada provincial de la Federación de Gimnasia de Castilla y León, Susana Herranz, en la presentación de los campeonatos de gimnasia rítmica que acogerá la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 600 deportistas se darán cita en Ávila el fin de semana del 23 y 24 de mayo en el marco de los Campeonatos Autonómicos de Gimnasia Rítmica.

El teniente de alcalde de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Ávila, Carlos López, y la delegada provincial de la Federación de Gimnasia de Castilla y León, Susana Herranz, han presentado este lunes las competiciones que durante todo ese fin de semana va a albergar Ávila.

Serán el Campeonato Autonómico Promesas, el Campeonato Autonómico Absoluto Individual Femenino y Masculino y el Campeonato de Equipos de Gimnasia Rítmica, así como el Control de la Segunda Fase de Conjuntos Absolutos.

A lo largo de este intenso fin de semana, se darán cita en Ávila gimnastas de todas las provincias, pues es el único campeonato en el que participan representantes de todas las provincias.

Además, se contará entre los participantes con gimnastas que compiten a nivel nacional y son de la comunidad autónoma, como Sara Llana, Flavia García o Marta Pérez, según ha destacado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Será una oportunidad, igualmente, para ver competiciones de todos los niveles, desde escuela a alta competición, tanto en individual y dúos como por equipos.

En estas jornadas, además, competirán deportistas abulenses, teniendo representación de los tres clubes, Olimpia, Ábula Gym y 88T, en promesas; mientras en absoluta competirán del Ábula Gym y 88T y en individual, masculina y femenina, del Ábula Gym. Será la primera vez, además, que Ávila participa en categoría masculina, con un gimnasta.

Para esta jornada, asimismo, se espera contar con la abulense Blanca Pindado, campeona de España de gimnasia rítmica en la modalidad adaptada, entre otras, para ofrecer una exhibición.