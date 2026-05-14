Más de 65.500 socios eligen desde el lunes a los delegadas a la Asamblea General de Caja Rural de Zamora

ZAMORA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 55.506 socios elegirán a partir del próximo lunes, 18 de mayo, a los delegados en las juntas preparatorias previas a la celebración de la Asamblea General de Caja Rural de Zamora, prevista para el 29 de mayo En las veinte juntas preparatorias se elegirán a los 124 delegados que acudirán a la Asamblea General de la entidad.

Estas juntas se celebraran en las localidades de Moralina de Sayago, Fermoselle, Burganes de Valverde, Santibáñez de Vidriales, Toro, Coreses, Villalpando, Villafáfila, Zamora, Moraleja del Vino, Manganeses de la Lampreana, Tábara, Alcañices, Carbajales, Benavente, San Cristóbal de Entreviñas, Almeida de Sayago, Corrales del Vino, Bóveda de Toro y Fuentesaúco.