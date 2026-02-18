Más de 700 personas utilizaron las salas de estudio nocturno habilitadas en enero por el Ayuntamiento de Valladolid

Archivo - El Ayuntamiento de Valladolid habilita un año más las Zonas de Estudio Nocturno para jóvenes - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 732 personas ha utilizado las salas de estudio nocturno habilitadas por el Ayuntamiento de Valladolid durante el último período de exámenes, entre el 2 de enero y el 1 de febrero, en los espacios Joven Norte y Sur.

En un comunicado recogido por Europa Press, la Concejalía de Juventud ha informado de que por el Espacio Joven Norte han pasado 196 mujeres y 133 varones --en total 329--, mientras que por el Espacio Joven Sur han pasado 184 mujeres y 219 varones --403--, lo que suma en total 732 usuarios.

Cabe apuntar que en enero de 2025, con salas habilitada sólo en el Centro Cívico Zona Sur, se dio servicio a más de 570 personas.

La edad media de los estudiantes que han utilizado las Salas de Estudio Nocturno el pasado mes de enero es de 21 años.

Asimismo, la media diaria de asistencia, teniendo en cuenta ambos espacios, ha sido de 24 personas, lo que refleja, a juicio de la Concejalía, "una utilización constante del recurso a lo largo del período de exámenes".

El Área de Juventud ha calificado de "muy positiva" la utilización de estos espacios, destacando la utilidad de las Salas de Estudio Nocturno como un recurso municipal que contribuye al apoyo académico, al bienestar estudiantil y a la igualdad de oportunidades en el acceso a espacios adecuados para el estudio.

Desde la puesta en marcha de este servicio por el actual equipo de Gobierno, 3502 jóvenes han hecho uso de este recurso.

El servicio de Salas de Estudio Nocturno, han recordado, tiene como objetivo "facilitar a los jóvenes estudiantes un espacio adecuado para el estudio durante la época de exámenes, con una mayor amplitud de horario para favorecer la "conciliación académica".