Más de 72.500 hectáreas quemadas por los incendios en León están en áreas importantes para aves y biodiversidad

LEÓN/MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Casi la mitad de toda la superficie quemada durante los incendios ocurridos en España en las últimas semanas se corresponde con 'Áreas Importantes para las Aves y la Biodiversidad' (IBA), con 72.523 hectáreas de este tipo afectadas en la provincia de León, según afirma la Sociedad Española de Ornitología, SEO/BirdLife.

En este sentido, la ONG ha recordado que durante los meses de julio y agosto más de 411.000 hectáreas (ha) han sido arrasadas por el fuego, de forma que 2025 se ha convertido en "el peor año de incendios forestales" en España en más de tres décadas.

Ante esta situación, SEO/BirdLife ha realizado un análisis de cómo los incendios han impactado sobre el patrimonio natural y ha tomado como referencia las IBA, es decir, espacios que albergan poblaciones importantes a nivel internacional de aves y que son lugares relevantes para la conservación de la biodiversidad.

La ONG ha asegurado que el 18% de las IBA se han visto afectadas por los incendios ocurridos este verano, con 84 IBA y un total de 156.892 ha de los hábitats para la conservación de la biodiversidad que han quedado dañados por las llamas, lo que es cerca del 40% del total de la superficie quemada.

Además, el mayor número de superficie de IBA quemada se reparte entre Castilla y León, Asturias y Cantabria, con 110.185 ha quemadas en 23 IBA. En el caso de Extremadura, se trata de la comunidad con mayor número de IBA afectadas, con 29.206 ha quemadas y 26 IBA.

Además, la entidad precisa que las IBA con el mayor porcentaje de superficie quemada se encuentran en la provincia de León, con un total de 72.500 hectáreas afectadas. En concreto, con 22.523 hectáreas en los Montes Aquilanos, 24.389 en la Sierra de La Cabrera, 17.793 en Riaño y 7.818 en las Sierras de Gistreo y Coto.

SEO/BirdLife también ha valorado las especies más afectadas por los incendios y ha destacado que el total de las IBA donde está presente la población cantábrica de urogallo común han sido perjudicadas por el fuego, en especial las grandes extensiones de masas forestales, que son esenciales para la conservación de esta especie, por lo que la ONG considera que el futuro de esta población, de 209 ejemplares, está "seriamente comprometido".

La ONG también ha asegurado que el águila imperial ibérica se ha visto afectada en 19 IBA incendiadas, lo que representa una "amenaza significativa" para esta especie territorial, cuya fidelidad al territorio dificulta su recolonización tras el fuego. Asimismo aseguran que, aunque en zonas donde el incendio ha sido menos intenso podría haber recolonización, muchos territorios podrían haberse perdido para la próxima temporada.

Esta misma preocupación se extiende al buitre negro, con 13 IBA afectadas y a la cigüeña negra y al milano real, ambos con 28 IBA comprometidas.

SEO/BirdLife también ha alertado del "grave impacto" que los incendios forestales han tenido sobre otras especies amenazadas como el alimoche común, el quebrantahuesos y el águila perdicera, cuyas áreas clave de reproducción y alimentación han sido "severamente" afectadas, con 20 zonas importantes para el alimoche, dos para el quebrantahuesos y 15 para el águila perdicera.

Asimismo, SEO/BirdLife explica que, aunque algunos de estos incendios podrían parecer de "menor magnitud", los cambios en el paisaje provocados por el fuego pueden generar el abandono de territorios por parte de las aves, lo que amenaza su viabilidad a largo plazo. No se puede garantizar que las zonas quemadas mantengan su capacidad para acoger a las parejas reproductoras, según han afirmado.

La organización subraya que los incendios forestales también han tenido un "impacto considerable" en las aves esteparias, muchas de ellas ya en "situación crítica". Se han visto afectadas dos IBA por la presencia de la alondra ricotí, especie altamente amenazada y once IBA han resultado dañadas en territorios clave para el aguilucho cenizo y otras once para el cernícalo primilla. Asimimo, el sisón común, otra especie "emblemática" de los hábitats agrícolas, ha perdido presencia en 25 IBA.

En cualquier caso, la ONG precisa que el impacto de los incendios en las poblaciones no se podrá evaluar hasta la próxima temporada de reproducción en la que se realicen los censos. Sin embargo, asegura que, a pesar de que ejemplares de muchas especies pueden haberse salvado levantando el vuelo, muchos de ellos han perecido debido a causas diversas.

En este sentido, la ONG advierte de que los incendios forestales no solo destruyen hábitats, sino que provocan la muerte directa de numerosos ejemplares por asfixia debido a la inhalación de humo y por el shock térmico causado por las altas temperaturas.

Además, indica que la escasa visibilidad durante los incendios ha podido generar colisiones contra vallados, tendidos eléctricos y otros obstáculos. Finalmente, concluye que incluso aquellos animales que lograron escapar de las llamas enfrentan graves dificultades: la falta de alimento y agua, junto con la competencia en zonas no calcinadas con fauna no desplazada, incrementa el estrés y la mortalidad, agravando el impacto ecológico del fuego.