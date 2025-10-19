Más de 8.000 personas marchan contra el cáncer en la XVII Carrera 'Mucho x Vivir' en Zamora

ZAMORA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 8.000 personas han participado este domingo en Zamora en la XVII Carrera 'Mucho x Vivir', una iniciativa solidaria organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) con el apoyo de Iberdrola y desarrollada con motivo del Día Internacional contra el Cáncer de Mama.

Lo recaudado por esta colaboración, que se enmarca en el acuerdo que mantienen ambas entidades, se destina a trabajar tanto en la investigación para mejorar el diagnóstico y tratamiento contra el cáncer, como por la sensibilización social orientada a la lucha contra la enfermedad, según ha informado la entidad en un comunicado recogido por Europa Press.

En el marco de este acuerdo, también se desarrolla la campaña 'Juntos contra el cáncer', mediante la que Iberdrola ofrece a sus clientes la posibilidad de colaborar con la asociación y en la que la entidad se compromete "a duplicar la cantidad que los clientes donan mensualmente a través de su factura de luz o gas".

El delegado de Iberdrola en Castilla y León, Miguel Calvo, ha subrayado que la entidad y la AECC "sustentan una relación que se consolidó en 2015 con la firma de un acuerdo de colaboración orientado a la investigación contra el cáncer y el compromiso continuado de la compañía y de sus clientes", lo que "ha hecho que Iberdrola se convierta en el principal colaborador privado de la asociación.

Por otro lado, en el marco de la carrera, la presidenta de la AECC de Zamora, María Hernández, ha pedido a las mujeres que, pese a noticias como las de las últimas semanas en Andalucía, "sigan confiando en los cribados" como mejor herramienta para prevenir y conseguir un diagnóstico precoz de la enfermedad.