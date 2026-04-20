Más de 8.300 animales ingresaron en centros de recuperación de CyL en 2025, el 94% de fauna silvestre

Imagen de una de las aves ingresadas en el CRAS de Valladolid durante la visita del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones. - JCYL

VALLADOLID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 8.300 animales ingresaron en los centros de recuperación de Castilla y León, el 94 por ciento de ellos (7.664) ejemplares de fauna silvestre.

Así lo ha señalado el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien ha destacado el papal clave de estas instalaciones en el marco de una visita al Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) de Valladolid, que concentra el mayor volumen de actividad de la Comunidad.

Durante la visita, el consejero ha conocido de primera mano el funcionamiento del centro y la labor que desarrollan los profesionales encargados de la atención, recuperación y posterior liberación de ejemplares.

En este contexto, Suárez-Quiñones ha destacado la alta especialización técnica de los equipos que trabajan en la red de centros, así como la importancia de contar con instalaciones adecuadas para garantizar la correcta atención veterinaria y el seguimiento de los animales hasta su recuperación.

Asimismo, ha subrayado que estos centros no solo desempeñan una función asistencial, sino también preventiva y de sensibilización, contribuyendo a mejorar el conocimiento sobre las principales amenazas que afectan a la fauna silvestre y fomentando la colaboración ciudadana en su protección.

El consejero ha incidido además en la coordinación existente entre los centros, los agentes medioambientales, celadores de medio ambiente y los servicios territoriales, lo que permite una respuesta ágil y eficaz ante los avisos, especialmente en los periodos de mayor actividad.

A lo largo de 2025, la Red de Centros de Recuperación de Castilla y León ha registrado un total de 8.335 entradas, de las cuales 7.664 corresponden a ejemplares de fauna silvestre, lo que supone el 94 porc iento del total. El resto se distribuye entre 57 ejemplares de especies domésticas, 461 de especies exóticas invasoras y 210 muestras destinadas a análisis.

El grupo taxonómico predominante continúa siendo el de las aves, que representan el 84 por ciento de los ingresos. Entre las especies más frecuentes destacan el vencejo común, el buitre leonado, el busardo ratonero, el avión común, la cigüeña blanca, el gorrión común y el cernícalo vulgar.

Las principales causas de ingreso en los centros son la recogida de pollos y crías (34,1 por ciento) y los traumatismos de origen desconocido (16,2 por ciento), lo que pone de manifiesto la importancia de la sensibilización ciudadana y la intervención temprana.

INCREMENTO EN RECUPERACIÓN

Uno de los datos más relevantes es el incremento del 48,7 por ciento en la entrada de ejemplares vivos de fauna silvestre respecto al año anterior, con un total de 5.009 ingresos. De estos, más de la mitad, el 51,67 por ciento (2.588 ejemplares), han podido ser recuperados y devueltos a su medio natural.

La recogida de los animales se realiza mayoritariamente por celadores de medio ambiente y técnicos de la Consejería (52 por ciento), seguida de la colaboración de particulares (30 por ciento), con un aumento significativo de avisos durante los meses de primavera y verano.

El Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Valladolid ha concentrado el mayor volumen de actividad de la red, con el 39 por ciento del total de entradas registradas en 2025, seguido del centro de Burgos (32 por ciento), el de Salamanca (11), el de Segovia (10%) y el de Zamora (7 por ciento).

El consejero ha subrayado la importancia de seguir reforzando estos centros como herramienta esencial para la conservación de la biodiversidad, la lucha contra las amenazas que afectan a la fauna silvestre y la concienciación social sobre la protección del medio natural.

De esta manera, la red autonómica continúa, además, reforzándose con nuevas infraestructuras, como el futuro Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Valsemana (León), actualmente en desarrollo, que supondrá una inversión superior a los 3 millones de euros y contará con más de 2.500 metros cuadrados de instalaciones especializadas para la atención, recuperación e investigación de fauna silvestre.