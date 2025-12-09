Más de un centenar de piezas conforman el Belén del Ayuntamiento de San Marcelo en la capital leonesa

El alcalde de León, José Antonio Diez (izquierda), ha visitado el Nacimiento del Consistorio de San Marcelo acompañado por su autor, Miguel Langa. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Marcelo de la capital leonesa acoge desde este martes un Belén con multitud de detalles y guiños a la ciudad formado por más de un centenar de piezas.

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha visitado el Nacimiento acompañado por su autor, Miguel Langa, trabajador del Coto Escolar que lo ha ido creando desde el año 2007 con la ayuda de sus compañeros y de su mujer.

En total está conformado por más de un centenar de piezas y todos los personajes han sido pintados a mano. Además, hay guiños a la ciudad de León como la Plaza del Grano y multitud de recovecos y detalles que solo se pueden apreciar dedicando tiempo a contemplar cada una de las escenas, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El Belén puede visitarse en la planta baja del edificio del Consistorio de San Marcelo en horario de 9.00 a 14.00 horas durante las fiestas navideñas.

José Antonio Diez ha estado acompañado en su visita por la concejala responsable del Coto Escolar, Lourdes González y la directora de las instalaciones, Cristina Villalón.