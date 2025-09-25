Más de cuatro millones para proyectos de telemonitorización de pacientes para mejorar su asistencia personalizada

VALLADOLID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado destinar 4.277.471 euros a la puesta en marcha de proyectos asistenciales de telemonitorización de pacientes en el ámbito de la Atención Digital Personalizada, con financiación de la Unión Europea en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Next Generation EU.

El área de actuación 'Atención personalizada' engloba proyectos que permitan diseñar, desarrollar y desplegar de manera operativa en la sanidad pública, dentro de la cartera de servicios, un modelo integral de prestación de servicios presenciales y virtuales específicamente diseñados para colectivos de pacientes que requieren una atención personalizada, continuada y sistemática, debido a su estado de salud, dentro del contexto general de Transformación Digital de la Sanidad.

El objetivo final de estos proyectos es dotar a SACYL de una completa plataforma de telemedicina diseñada para la monitorización domiciliaria de pacientes, con amplias capacidades y fácilmente usable por pacientes y profesionales.

En concreto, esta telemonitorización se va a focalizar en primer lugar a través de un pilotaje que está en fase de diseño y que durará unos tres meses, en pacientes pluripatológicos con insuficiencia cardiaca (sin dispositivos implantados), que presenten un alto riesgo de descompensación y en seguimiento habitual por las unidades de continuidad asistencial (UCAS) hospitalarias, dado que la insuficiencia cardiaca es el proceso que genera mayor número de ingresos hospitalarios en la Comunidad.

Terminado el pilotaje y analizados todos los datos asistenciales, la idea es aprovechar estas nuevas plataformas para extender lo máximo posible su uso en pacientes pluripatológicos en los que la telemonitorización pueda resultar muy beneficiosa.

La Estrategia de Atención al Paciente Crónico de Castilla y León incluye entre sus líneas estratégicas la puesta en marcha de proyectos de telemonitorización en domicilio, y la evidencia científica ha demostrado que el desarrollo de dichos proyectos con IoMT (el internet de las cosas) en pacientes con insuficiencia cardiaca puede disminuir hasta en un 15 % la mortalidad y los ingresos, y reducir hasta en un 43 % los desplazamientos.

Además, las experiencias publicadas demuestran que estos proyectos permiten un buen control clínico y son viables en la práctica y aceptados por los pacientes, ya que el 88 % de ellos acepta participar, el 89 % considera que los dispositivos son fáciles de manejar, el 82 % continúa en el proyecto tras dos años de seguimiento, al 86 % les permite conocer mejor su enfermedad y al 84 % hacer un uso más seguro de la medicación.

Los resultados publicados apuntan a que incluso las personas mayores sin formación o experiencia previa en tecnologías de la información pueden ser candidatos a programas de telemedicina en insuficiencia cardiaca sin presentar grandes dificultades.

Lo que se pretende es ampliar las infraestructuras de procesos de datos para el desarrollo, implantación y extensión a toda la Comunidad Autónoma de los proyectos TIC en el ámbito de la Atención Digital Personalizada, concretamente el Proyecto de 'Suministro e implantación de una plataforma software para la telemonitorización de pacientes', financiado por el Ministerio de Sanidad e incluido en la Agenda Digital para Castilla y León en el marco de la Estrategia de Investigación e innovación para una especialización inteligente (RIS3) de Castilla y León 2021-2027.

En este contexto, se destinan 2.313.133 euros para el suministro de servidores tipo BLADE (de alta densidad) cuyo objetivo es la ampliación de las infraestructuras de los Centros de Proceso de Datos Corporativos de la Gerencia Regional de Salud, para la implantación de proyectos en el ámbito de la Atención Digital Personalizada.

Junto a la mejora en los servidores se destina otro gasto de 1.211.307 euros a la infraestructura de almacenamiento de dichos centros de proceso (ubicados en León y Valladolid), así como otros 753.031 euros para disponer de las infraestructuras necesarias en la Gerencia Regional de Salud para la ejecución de aplicaciones en el ámbito de la inteligencia artificial (IA) y del aprendizaje automático.

Además, se pretende responder a los requisitos definidos a nivel nacional dentro del Plan de Atención Digital Personalizada, vinculados a la seguridad, las funcionalidades que deben estar disponibles o la interoperabilidad, con la idea de garantizar la viabilidad y la sostenibilidad del proyecto, desarrollando modelos de referencia que permitan extender su despliegue en el futuro.