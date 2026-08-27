Más de medio millar de agricultores de CyL exige ayudas a la Junta tras una mala cosecha que pone en riesgo la sementera

Agriculturoes se concentran a las puertas de la Presidencia de la Junta de Castilla y León para reclamar ayudas ante la grave situación del sector cerealista. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de medio millar de agricultores se ha concentrado este jueves a las puertas de la Presidencia de la Junta de Castilla y León para exigir al Ejecutivo autonómico que establezca ayudas al campo, en "quiebra" y "ruina" tras una mala cosecha de cereal que pone en riesgo la sementera para la campaña 2026-2027.

Los agricultores, acompañados por representantes de cooperativas y empresas ligadas al sector, han protestado en la Plaza de Castilla y León tras una pancarta en la que se podía leer 'De cabeza a la ruina ¡soluciones para el campo ya!' y carteles en contra del acuerdo de Mercosur o en el que se critica que mientras en 2020 agricultores y ganaderos eran "héroes" desde 2024 sean "delincuentes" por salir a reclamar condiciones "dignas".

Así, con sombreros y banderas de las diferentes organizaciones agrarias (Asaja, Unión de Campesinos, UPA y COAG) que han convocado la protesta en unidad de acción, han lanzado petardos y prendido tracas ante un importante dispositivo policial.

En este marco, el presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, ha recordado que es la cuarta protesta del año en una situación "muy grave" para el sector cerealista de la Comunidad, con una mala cosecha con precios que se han "disparado" a más de 800 euros por hectárea en secano, sin que los cereales repunten (se encuentran en torno a los 200 euros la tonelada) y una media de producción por hectárea de 3.100 kilos.

Así, la cosecha total ha sido 4,9 millones de toneladas, un 40 por ciento menos que el año pasado y pérdidas de 300 millones de euros, según Dujo, quien ha afirmado que el campo "no aguanta más" y no tiene "capacidad económica" de seguir la sementera 26-27".

"Estamos en una situación de quiebra, de desánimo, de una situación en la cual no entendemos que lo que siempre ha sido un sector bollante, con profesionalidad, con producción, hoy, debido a los altísimos costes, debido a las guerras, debido a la mala política europea y de los gobiernos, estemos en la ruina", ha señalado.

El representante de Asaja ha advertido de que no se pueden invertir 160.000 euros en la próxima sementera sin tener asegurado el respaldo de las administraciones, tras lo que ha apuntado que el Gobierno ha puesto ayudas que, aunque las consideran "insuficientes", supondrán poner a disposición del sector cerealista de Castilla y León 150 millones, cantidad que exigen que ponga la Junta y "en condiciones similares".

COMPROMISO DE MAÑUECO

Donaciano Dujo se ha dirigido directamente al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que se comprometió "sin fisuras" con el campo, que ayude a un sector que genera riqueza en el medio rural y al que "hay que salvar de este bache".

En la misma línea se ha expresado el coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, quien ha insistido en que enfrentar la siguiente campaña con la actual coyuntura es "prácticamente imposible", por lo que ha exigido a la Junta el mismo nivel de compromiso que el del Ministerio a través de ayudas directas.

"No nos vale cualquier otra fórmula", ha señalado González Palacín, quien considera que sólo así se podrá afrontar una campaña "más o menos tranquila" porque, de lo contrario, se dejaría "a los pies de los caballos" al sector más importante de Castilla y León, del que vive "mucha gente" como empresas de transformación o la agroindustria.

Aunque considera que esto es algo coyuntural, el coordinador de UCCL ha incidido en la necesidad de medidas estructurales, con seguros adecuados que cubran 4.000 kilos por hectárea, una "red de seguridad" que ve fundamental.

Asimismo, González Palacín ha reclamado una Política Agrícola Común (PAC) dirigida a los agricultores a título principal, que se ponga freno a la especulación de las compañías petrolíferas con una ley específica para evitar abusos y revisar los acuerdos internacionales para evitar que el cereal español sea el último que se compre.

Por su parte, el coordinador de COAG Castilla y León y miembro de la Alianza UPA-COAG, Lorenzo Rivera, ha recordado que las organizaciones ya habían advertido hace dos años de la situación del sector cerealista en una reunión con el presidente de la Junta, quien les señaló que era "libre mercado" y no había "posibilidades" pero después los conflictos bélicos y la situación internacional han supuesto mayores incrementos de costes e importaciones que les estaban arruinando.

"La gente llega a un límite en el que ya no hay reservas de dinero para poder afrontar nuevas sementeras, tampoco hay capacidad de crédito y sobre todo se acaba la paciencia", ha advertido Rivera, quien ha señalado que el sector es estratégico y es un generador económico y, si fracasa, podrían quedar como algo "residual" como ha ocurrido con la remolacha, algo que no quieren. "Son dos millones de hectáreas que tenemos de capacidad de producción de cereal, y además un cereal que se necesita en este país", ha agregado.

PRESUPUESTO ESPECÍFICO

El responsable de COAG ha insistido en la petición al presidente de la Junta para que ponga un "presupuesto especial" para el sector, que se encuentra en una situación "crítica" y ha reclamado ayudas que, al igual que las del Gobierno central, vayan dirigidas a los fertilizantes y al gasóleo, que "para eso cobra el 28 por ciento del porcentaje de los impuestos de la gasolina y del gasóleo, como todas las comunidades autónomas", pero además "tiene obligación de comportarse y de poner dinero sobre la mesa para salvar a este sector".

Además, Rivera ha incidido en la necesidad de poner coto a las importaciones de cereal de Ucrania, que ha asegurado la mayoría son de grandes fondos de inversión, y ha reclamado emplear las cláusulas de salvaguarda de la Unión Europea.

Finalmente, el secretario general de UPA en Castilla y León, Aurelio González, ha reiterado que ya pidieron ayuda a la Junta para salvar la crisis y poder afrontar la próxima sementera, que ha afirmado que es "fundamental" porque ahora "las cuentas no salen" y, cuando esto ocurre varios años seguidos, se terminar por "abandonar".

"No podemos permitirnos dejar perdido una gran parte del territorio de Castilla y León que al final puede ser pasto de las llamas", ha advertido González, quien ha pedido ayuda para los agricultores a título principal y las explotaciones familiares, que son las que mantienen los pueblos "abiertos".

Además de las ayudas, ha pedido el cumplimiento de la cadena alimentaria porque, a pesar de tener una dirección y un defensor en esta materia, no se conoce actuación ni sanción alguna a pesar de que sí se han presentado denuncias.

González ha afirmado que los agricultores saben "hacer las cuentas" y lo que pierden y ha criticado que no sepan hacerlo los "licenciados que están en la Junta", que tienen que esperar a que los agricultores denuncien y se "enfrenten" a las empresas que les compran los servicios, tras lo que ha pedido que no se conceda "ni un solo euro de ayuda" a las industrias que no cumplan la ley de la cadena alimentaria.

"Tenemos que salvar claramente la soberanía alimentaria y ese es nuestro trabajo, producir alimentos y es el trabajo que hemos heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos y tenemos que mantenerlo porque tenemos que mantener el medio rural y futuro para nuestros hijos, para eso tenemos que estar en la calle", ha concluido.