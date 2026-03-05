Más de un millar de carteles anunciarán la Semana Santa de Soria capital, El Burgo de Osma y Ágreda

Presentación de los carteles de la Semana Santa de Soria - EUROPA PRESS

SORIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de un millar de carteles difundirán las tres celebraciones de Semana Santa declaradas de Interés Turístico Regional en la provincia de Soria, las de la capital soriana, El Burgo de Osma y Ágreda.

La diputada de Turismo, Elia Jiménez, ha señalado que la Diputación Provincial apoya esta celebración con la impresión de los carteles de los que se distribuyen en 600 para la de Soria, 350 para la de El Burgo de Osma y cien para Ágreda.

"Confiamos en que la Semana Santa de 2026 transcurra con normalidad y esplendor, que tanto cofrades como vecinos y visitantes podamos disfrutar de estos días donde vuelve a recrearse parte de nuestra historia la gente vuelve a nuestros pueblos, tanto los que se han tenido que marchar como turistas", ha expresado la diputada.

Así, ha subrayado que la Semana Santa es una "ventana de Soria al país" como una cita embajadora para dar a conocer la provincia, razón por la que ha agradecido la labor de las cofradías para dar a conocer estas tradiciones religiosas, además de otras asociaciones en otras localidades "que se vuelcan como Alcoba de la Torre y otros pueblos que se implican por una Semana Santa por descubrir".

El tesorero de la Cofradía de los Misterios y el Santo Entierro de Cristo de El Burgo de Osma, José Antonio Caamaño, acompañado de Alberto Castillo, ha explicado que la fotografía que ilustra el cartel es de Elian Izquierdo Crespo, titulada 'Cristo Yacente ante la Catedral burgense'.

La imagen reproduce la talla de Jesús en el Sepulcro, talla de escayola y madera, de autor anónimo de 1903. Caamaño ha hecho hincapié en los cerca de cien nuevos cofrades que elevan a más de 600 los miembros de la agrupación burgense.

Así, ha destacado como una de las celebraciones más novedosas el Sábado Santo alrededor de las murallas de la localidad con el Paso del Cristo Yacente como gran novedad, que portan a hombros 20 cofrades junto a la música de La Amistad.

La tesorera de la Cofradía de la Santa Vera Cruz de Ágreda, Sofía Vicente, junto a la cofrade Mariluz Rubio Hernández, ha explicado que este año el cartel de la Semana Santa es una imagen de la Virgen de los Dolores que es la que ganó el concurso puesto en marcha por primera vez, con el objetivo de disponer de buenas fotografías.

Por su parte, la cofradía de Ágreda presenta como principal novedad la incorporación de siete nuevos cofrades, a los que se les está realizando los famosos trajes de los Felipes IV, con donativos y ayudas de personas que ayudan en la costura.

Manuel Cascante Iglesias, junto a Antonio Callejas, de la Cofradías de la Semana Santa de Soria, han detallado este cartel que muestra la foto del Cristo Crucficado de la Procesión del Santa Entierro, que hace de guía en la procesión del Viernes Santo donde participan ocho cofradías y más de mil cofrades.

La Junta General de Cofradías de Soria trabaja para conseguir que sea declarada la Semana Santa de Soria capital como de Interés Turístico Nacional, y largo camino que comenzaron el año pasado.

Callejas ha asegurado que el cartel trabaja con las luces y las sombras que tiene la Semana Santa en un "año tan significativo con un gran evento alrededor del sol" con el eclipse del 12 de agosto.