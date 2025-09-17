Más de un millar de personas participará en el 50 aniversario de la Federación de Fajas y Blusas de Burgos

El presidente de la Federación de Peñas, Fajas y Blusas de Burgos, Miguel Santamaría, y el concejal de Festejos, Cesar Barriada. - EUROPA PRESS

BURGOS 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de un millar de personas participará en la marcha de Peñas enmarcada en el 50 aniversario de la Federación de Fajas y Blusas de Burgos que se celebrará este domingo a partir de las 12.00 horas.

El presidente de la Federación, Miguel Santamaría, ha explicado que la recaudación de esta edición irá destinada a la Asociación del Síndrome de Rett.

Cómo es habitual, la marcha va a partir de la plaza de Vista Alegre, del barrio de la Ventilla, y tras ocho kilómetros, llegará al módulo de atletismo de San Amaro. Ya están a la venta los dorsales al precio de cinco euros en las asociaciones y en las peñas de Burgos asociadas a la Federación, ha señalado Santamaria.

El concejal, responsable de festejos, Cesar Barriada, ha agradecido a la Federación el "esfuerzo" para organizar esta marcha que va a discurrir a lo largo del margen derecho del río Arlanzón, entre la Ventilla y la zona oeste de la ciudad. Al final de la marcha se procederá al sorteo de regalos de los patrocinadoress