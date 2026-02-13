Mas de 7 millones al mantenimiento de la red viaria de Burgos

Juan Manuel Manso durante la rueda de prensa. - AYTO BURGOS

BURGOS, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Burgos, Juan Manuel Manso, ha detallado al término de la reunión del Consejo, que se van a destinar más de siete millones de euros al mantenimiento de la red viaria de la ciudad a lo largo de 2026.

Según ha detallado Manso, se incluye un plan ordinario con actuaciones en calzadas, aceras, polígonos industriales y otras infraestructuras deterioradas y un plan extraordinario que deberá aprobarse a través de una modificación de crédito.

Así, para arreglo de aceras se consigna una partida de 300.000 euros, el refuerzo de firmes y la campaña ordinaria de aglomerado cuenta con 745.000 euros y 2,7 millones de euros, destinados a compra de materiales y contratos de mantenimiento con empresas adjudicatarias.

A estas cantidades se suman 30.000 euros para pequeña maquinaria y una campaña extraordinaria de aglomerado valorada en 2,5 millones de euros, que se incorporará mediante modificación presupuestaria.

También se prevén actuaciones completas en varias calles y viales, con partidas iniciales de 250.000 euros para cada proyecto, a la espera de los presupuestos definitivos.

Entre las intervenciones previstas figuran la reparación integral de los viales de Merindad de Castilla la Vieja y Merindad de Montija, así como obras en la calle de la Padre Arregui y Ribera. También se destinarán 500.000 euros a la zona de Islas Canarias, junto al puente, para mejorar carriles bici y drenajes.

Juan Manuel Manso ha señalado que el estado de muchas calles, especialmente en los polígonos industriales, obliga en algunos casos a "rehacer prácticamente" los firmes debido al deterioro acumulado durante años.

El mal tiempo y los continuos temporales que han echado la ciudad han paralizado algunas de las obras que estaban previstas pero Manso ha aseverado que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento sí tiene un plan, sí quiere mantener la ciudad, y ha pedido "paciencia a los ciudadanos" ya que algunos de los problemas que existen en estos momentos es consecuencia de "un temporal, una secuencia de temporales" como nunca ha "conocido en Burgos.

"Nunca había conocido un mes de enero tan lluvioso y con tanta borrasca una detrás de otra. Ventoso, lluvioso, he conocido nieve pero llover así jamás" ha aseverado el concejal, quien ha aputnado que la previsión era empezar las obras que están adjudicadas en el mes de enero porque "no es mal mes para empezar porque hace frío y hiela y los movimientos de tierra dse hacen muy bien".

Así, las condiciones climáticas han impedido avanzar en proyectos ya adjudicados, "como el bulevar o varias sendas urbanas," y también dificultan las labores de asfaltado, que requieren temperaturas adecuadas para garantizar la durabilidad del firme. Ante esta situación, Manso ha decidido adelantar la campaña ordinaria de aglomerado al mes de mayo, siempre que las condiciones climatológicas lo permiten.

ASFALTADO EN 38 CALLES.

El plan municipal contempla actuar en "al menos 18 calles dentro de la campaña ordinaria y en más de una "veintena de tramos en la campaña extraordinaria", aunque el listado definitivo se ajustará en función del estado real de las vías y de nuevas incidencias detectadas. Entre las prioridades se encuentra la carretera de Arcos, que será incorporada al plan tras la cesión aprobada por la Diputación, debido a su avanzado estado de deterioro.