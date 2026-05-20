Más de la mitad de las personas que viven en zonas de inundación en la cuenca del Duero lo hacen en Valladolid

La técnica de la CHD Diana Martín (i), el Comisario de Aguas, Alejandro Cozar, la presidenta de la CHD, María Jesús Lafuente y la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Medina del Campo, Raquel María Barbado, durante la visita a la exposición. - CHD

VALLADOLID 20 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 55.283 personas vive en zonas de alta probabilidad de inundación en la cuenca del Duero, de las que 30.495 residen en la provincia de Valladolid.

Unas cifras que ha recordado la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), María Jesús Lafuente, durante su visita a Medina del Campo (Valladolid) para visitar la exposición itinerante 'Vivir en una Zona Inundable', organizada por el organismo de cuenca con el objetivo de "mejorar la información, la percepción ante el riesgo y la preparación de los habitantes de estas zonas para saber cómo actuar".

Este acto se enmarca en la Semana de la Administración Abierta, una iniciativa que tiene como finalidad acercar las administraciones públicas a la ciudadanía basándose en los principios de transparencia, participación ciudadana y colaboración, detalla la CHD a través de un comunicado.

En la demarcación del Duero están identificadas un total de 26 Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs), con 220 subtramos y una longitud total de 488,43 kilómetros, según la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) del tercer ciclo de planificación hidrológica 2028-2033, aprobada en junio de 2025.

Los Mapas de Peligrosidad y Riesgo (MAPRI) revisados en el tercer ciclo fueron informados favorablemente por el Comité de Autoridades Competentes de la demarcación hidrográfica del Duero en marzo de 2026 y actualmente se encuentran en fase de aprobación por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que finalizará con la publicación de los nuevos mapas en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables.

Según los últimos Mapas de Peligrosidad y Riesgo, 55.283 personas viven en zonas de alta probabilidad de inundación en la cuenca, (periodo de retorno de 10 años). Esta cifra aumenta a 134.552 habitantes para 100 años de periodo de retorno (probabilidad media) y a 268.729 para 500 años de periodo de retorno (probabilidad baja).

En el caso concreto de la provincia de Valladolid se estima que están potencialmente afectados 30.495 habitantes para 10 años de periodo de retorno (probabilidad alta).

En el caso concreto de la localidad de Medina del Campo, si bien los resultados no muestran población afectada para 10 años de período de retorno se estima que sí que están potencialmente afectados 241 habitantes para 100 años de periodo de retorno (probabilidad media) y 2.888 para 500 años de periodo de retorno (probabilidad baja).

La muestra, que inició su recorrido el 7 de abril en Santa Cristina de la Polvorosa (Zamora), se mantendrá abierta al público en Medina del Campo hasta el domingo 24 de mayo, y continuará con su recorrido en varios municipios de las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) definidas en la demarcación, para finalizar en Medina del Rioseco el 22 de junio.