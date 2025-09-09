Más de una treintena de vallisoletanos exige al Gobierno de Sánchez que no haya "letra pequeña" en el embargo a Israel. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de una treintena de vallisoletanos se ha concentrado esta mañana en la capital del Pisuerga en apoyo de las medidas de embargo decretadas por el Gobierno de Pedro Sánchez contra el Estado de Israel ante el "genocidio" en la franja de Gaza y, además, para cerciorarse en que no exista "letra pequeña" en el texto aprobado que impida su efectividad.

La concentración se ha desarrollado a partir de las 10.00 horas ante las puertas de la Delegación del Gobierno y en la misma, con gritos del tipo "no es una guerra, es un genocidio", "ante un genocidio, la neutralidad es complicidad" o "boicot, sanción, desinversión", han participado integrantes de la Plataforma Solidaria Con Palestina de Valladolid, en el marco de la movilización que también se ha celebrado en otras once capitales del país impulsadas por la Red Solidaria de Apoyo Contra la Ocupación de Palestina.

Tras una pancarta en la que se podía leer 'Paremos el genocidio en Palestina. Fin al comercio de armas y a las relaciones con Israel', los participantes en la concentración aplauden el posicionamiento del Gobierno español en el conflicto, concretamente respecto del embargo acordado, algo que entienden que "va por buen camino", pero, sin embargo, pretenden con su presión evitar que en el texto de las medidas se haya introducido una "letra pequeña" que convierta a las mismas en 'papel mojado'.

La portavoz del colectivo, Margarita García, en declaraciones recogidas por Europa Press, es consciente de la práctica imposibilidad de que las bases en territorio español puedan seguir siendo usadas por los aviones norteamericanos para nutrir de armas y combustible a un estado que "está cometiendo un genocidio", si bien confía en poder cortar otros suministros que lleguen al gobierno del Benjamin Netanyahu.

QUE PP Y VOX "HABLEN CON RIGOR"

"Lo que queremos es reforzar la realidad de ese embargo que llega ya tarde y debería de haberse acordado hace mucho tiempo", ha lamentado Margarita García, quien ha recriminado tanto al PP como a VOX por negar la realidad de lo que está ocurriendo en la franja de Gaza.

"Si esto no es un genocidio, no sé qué es un genocidio. Cuando hablamos de 70.000 personas asesinadas, casi la mitad niños; cuando todos los edificios y hospitales han sido destruidos, cuando se está matando a la gente de hambre porque ya hay una hambruna que va a afectar a las generaciones futuras...si esto no es un genocidio, desde luego cumple todos o casi todas las pautas para serlo. Que se lo lean, que lean lo que es un genocidio, que vean las noticias y las redes sociales y luego que hablen con más rigor", ha reprochado la portavoz del colectivo a las formaciones que presidente Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

LA ACTITUD "COERCITIVA" DEL SUBDELEGADO

Margarita García ha extendido también sus críticas al propio subdelegado del Gobierno en Valladolid, el socialista Jacinto Canales, quien minutos antes del inicio de la concentración se ha acercado hasta los participantes para, según su portavoz, recordarles las posibles sanciones ante posibles casos de sabotaje de la 'crono' de la Vuelta Ciclista a España prevista para este jueves en Valladolid con motivo de la participación de un equipo financiado por un magnate israelí.

"El subdelegado lleva tiempo avisando de que la vuelta está regida por la Ley del Deporte y de las graves sanciones económicas existentes, algo de lo que está informando de forma un tanto coercitiva", la censurado Margarita García, quien no entiende que un equipo como el israelí, cuyo objetivo es "blanquear al Estado de Israel", tenga participación en la vuelta y no haya sido expulsado de toda competición internacional, al igual de lo que ha ocurrido con los equipos rusos.

En cualquier caso, la portavoz del colectivo ha asegurado desconocer la posibilidad de que durante la crono se produzcan conatos de violencia y ha apuntado que lo que están convocado desde su organización son simples actos de protesta pacíficos a través del uso de banderas y del ruido. "Si hay conatos de violencia nosotros no podemos controlar las acciones de los ciudadanos de Valladolid y de gente que pueda venir de fuera, pero no están apoyados por la plataforma", ha advertido su portavoz.