'Más vuelos más futuro para León' pide elevar al Congreso de los Diputados la exigencia de una terminal de carga

LEÓN, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma ciudadana 'Más vuelos más futuro para León' ha solicitado a los grupos políticos con representación en la Cámara Baja que se unan para presentar una proposición no de ley en la que se exija la realización de una terminal de carga aérea en el aeropuerto de León y se debata en el Congreso de los Diputados.

La entidad ha exigido la puesta en funcionamiento de dicha terminal de carga de mercancías para que la provincia "no muera" y como una alternativa de viabilidad económica e industrial ante la situación en que se encuentra el territorio, especialmente azotado por los incendios y la repercusión que tendrán sus consecuencias.

Según ha explicado el presidente de la Plataforma, Pedro Álvarez Vallejo, la terminal de carga de mercancías es "vital" para el desarrollo de León, ya que se asentaría como el "motor" económico e industrial de la provincia.

Según ha señalado, el pasado mes de mayo la Plataforma solicitó una reunión con la Subdelegación del Gobierno en León, a quien ha llamado en cuatro ocasiones y no ha tenido respuesta. Igualmente, ha remitido dos cartas certificadas al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para reunirse con él y tampoco han tenido contestación.

Además de reunirse con diferentes entidades y agrupaciones políticas, la plataforma ha mantenido contacto con empresas leonesas, algunas de las cuales estarían dispuestas a llevar la carga desde el Aeropuerto de León. En este sentido, ha puntualizado que todos los días sale un camión directo de la provincia de León que va al Aeropuerto de Vitoria para llevar la carga y hay compañías que transportan su mercancía a los aeropuertos de carga de Madrid o Zaragoza cuando podría salir desde León si contase con la terminal que se solicita.

"Ahora mismo en la provincia de León hemos perdido muchísimas cosas y no se puede dejar perder esto. Tiene que haber unión en este caso de partidos políticos porque es una decisión política. Queremos que nos digan fechas, plazos y ejecuciones y que empiece ya la que sea la terminal de carga aérea", ha enfatizado.

En este contexto, ha insistido en que la provincia de León está "desmantelada" y la solución para que "tire para arriba" pasa por la terminal de carga aérea.

ILS DE CATEGORÍA 3.

Para ello el aeropuerto de León tendría que contar con un Sistema de Aterrizaje por Instrumentos (ILS) de categoría 3, que permite aterrizajes en condiciones de meteorología extremadamente adversas, incluyendo visibilidad nula. Resulta necesario para la carga aérea y, además, con él no sería necesario derivar vuelos a otros lugares causando un "trastorno" a los pasajeros cuando las condiciones no permiten el aterrizaje en el aeropuerto de León.

La propuesta cobra especial relevancia, según ha explicado, en un momento en el que se ha quemado el 10 por ciento del territorio por los recientes incendios. "Ha llegado el momento de que nuestros políticos, de una vez por todas, pongan la carne en el asador y se haga la terminal de carga aérea de una vez por todas, porque da igual el color político, estos se tienen que unir porque si no esta provincia muere", ha finalizado.