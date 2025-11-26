Los mataderos de CyL culpan a la PAC de su "situación crítica" por el descenso de las cabezas de ganado ovino y vacuno

Zona de despiece de un matadero - AMACYL

VALLADOLID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Mataderos de Castilla y León (Amacyl) ha denunciado que se encuentran en una "situación crítica" por el descenso de las cabezas de ganado ovino y vacuno fruto de "las políticas de la PAC, la excesiva burocracia, las problemáticas en torno a la gestión del bienestar animal y la falta de relevo".

"Según datos de COAG, cada año, 1.550 ganaderos en régimen extensivo se ven obligados a echar el cierre, lo que supone de cuatro a cinco cierres diarios. Desde 2006, España ha perdido 21.946 explotaciones de vaca nodriza y 6.132 explotaciones de ovino de carne. Esta situación ha provocado, por un lado, el descenso de sacrificios de cabezas de ganado, y por otro, el aumento de los precios al consumidor al mantenerse la demanda y reducirse la oferta", detalla Amacyl a través de un comunicado.

Los mataderos de Castilla y León viven una situación "difícil", que de no revertirse, podría "amenazar la actividad económica de estos centros y el empleo en las zonas rurales, donde están ubicados la mayoría", que, precisan, "es en donde más se necesitan.

Amacyl urge a las distintas administraciones "a tomar medidas que frenen el abandono de la actividad ganadera y fomenten el relevo generacional, eliminando las trabas burocráticas y estimulando las ayudas para mantener la labor de los ganaderos", no como hasta ahora, que con las políticas de la PAC se "reducen la ayudas" y se "fomenta" el abandono.

A esta situación complicada se une, a juicio de la asociación, la "excesiva carga impositiva que los mataderos de Castilla y León sufren actualmente".

"La extensión obligatoria de la norma de Provacuno e Interovic publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) vigente desde el 2 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2030, establece una aportación económica obligatoria para todos los operadores del sector de la carne de vacuno y ovino en España, destinada a financiar actividades de promoción, comunicación e imagen del sector", añaden.

Así explican que en el caso del ovino, son ocho céntimos por cabeza de ganado que debe destinar el matadero a Interovic y otros ocho céntimos que debe destinar el ganadero. En el caso de vacuno son 50 céntimos los que debe destinar el matadero y otros 50 céntimos el ganadero por cabeza sacrificada a Provacuno, cantidades que consieran "totalmente desproporcionadas y abusivas".

"En estos momentos no podemos asumirlas porque son un coste elevadísimo y poque estamos asumiendo el coste que los ganaderos tienen que aportar en la mayoría de los casos. Los mataderos están aportando a estas dos entidades 16 céntimos por cabeza de ovino sacrificada y 1 euro por cabeza de vacuno, algo inviable y que se tiene que revisar por el Gobierno", señalan desde Amacyl.

La asociación rechaza que mataderos y productores tengan que recaudar por ley estas cantidades para Provacuno e Interovic. "Lo justo es que los destinatarios de estas cantidades sean los que las recauden y que no seamos los mataderos los que tengamos que hacer esta la labor de recaudación", ha añadido.

AYUDAS LEADER

Desde Amacyl también denuncian que muchas ayudas Leader a las que los mataderos pueden acceder "para impulsar inversiones o modernizar sus instalaciones, se quedan desiertas por la cantidad de requisitos que se piden".

Estas ayudas, recuerdan, suelen estar ligadas a la creación de empleo o contratación de mujeres pero no tienen en cuenta las características donde están ubicados y con población "reducida".

"Desde Amacyl pedimos mayor flexibilidad en los requisitos y reorientar el objeto de las ayudas a la mejora de la competitividad y al mantenimiento del empleo para que estos centros puedan seguir manteniendo la actividad y fomentando la actividad económica en la zona donde se encuentran", concluye.