Mateo y Lucía, nombres más elegidos para los recién nacidos de Castilla y León en 2024

VALLADOLID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Mateo se mantiene como el nombre más elegido para los varones recién nacidos en Castilla y León a lo largo de 2024, con un total de 194, mientras que Lucía, con 149, sigue como el más popular entre las niñas, puesto del que no sale desde 2012.

En el caso de los varones Mateo repite por segundo año como el nombre más elegido para los bebés masculinos el pasado año, por delante de Martín, al que superó ya en 2023 y que en el pasado año fue puesto a 161 pequeños.

En cifras absolutas, publicadas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y recogidas por Europa Press, los progenitores de la comunidad en 2024 eligieron Mateo como nombre para sus retoños en 194 ocasiones, por delante de los 161 que optaron por Martín; los 146 de Hugo; los 132 de Leo, que asciende al cuarto puesto y los 128 de Pablo.

Completan la lista de los diez nombres más comunes entre los recién nacidos varones en Castilla y León Lucas, el sexto con 122; Enzo, séptimo con 116; Adrián, octavo con 110; Daniel, noveno con 103; y Alex, décimo con 102.

Por provincias, son mayoría en las que el nombre más elegido para los bebés varones es Mateo, pues lidera en Burgos, León, Salamanca y Valladolid, mientras que en Soria este nombre es el más puesto empatado con Martín, que a su vez es la primera opción en Zamora y en Segovia, aunque en este caso está igualado con Pablo. Adrián fue la opción preferida por los progenitores de Palencia.

En el caso de las niñas continúa el dominio de Lucía, que se mantiene en Castilla y León de manera casi constante desde hace más de dos décadas, aunque se le ha acercado mucho Sofía, que aparece en segundo lugar.

En 2024 los progenitores de la comunidad eligieron este nombre en 149 ocasiones, por delante de los 144 que eligieron Sofía, los 132 que pusieron a su hija Vega; los 111 de Martina y los 108 de Valeria, que en 2023 ocupaba el segundo lugar y este año ha bajado al quinto.

Completan el 'top 10' de nombres femeninos en 2023 Julia (sexto con 91), Emma (séptimo con 82), Carla (octavo con 78), Jimena (noveno con 77) y Daniela (décimo con 75).

Por provincias, Lucía solo se 'impone' en las provincias de Valladolid y Soria; mientras que Sofía es la primera opción en Burgos, Segovia y Ávila; Vega lidera en Salamanca, Palencia y Zamora; y Martina, en León.

En términos estatales Sofía ha superado a Lucía como el nombre más frecuente entre las recién nacidas de todo el país, con un total de 3.325 niñas; mientras que el gusto en niños también ha cambiado de primera opción, pues Mateo, con 3.289, ha superado a Hugo, con 2.734.