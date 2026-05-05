Matronas de CyL denuncian un déficit de más de 150 profesionales y una alta presión asistencial

VALLADOLID 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Matronas de Castilla y León (Ascalema) y el Colegio Oficial de Enfermería de Valladolid han advertido este martes, con motivo del Día Internacional de la Matrona, de que la comunidad autónoma registra un déficit superior a las 150 profesionales.

Según datos del Informe Crowe aportados por ambas entidades, esta carencia de personal se traduce en "una creciente presión asistencial que limita el acceso a los cuidados, de forma más acusada en las áreas rurales debido a la dispersión geográfica".

Bajo el lema global 'Un millón de matronas más' y el autonómico 'Cuidar de las matronas es cuidar de la salud sexual y reproductiva de las mujeres', las organizaciones han insistido, a través de un comunicado, en la necesidad de adoptar medidas urgentes.

En concreto, han reclamado una planificación adecuada de los recursos humanos, una distribución equitativa de las profesionales y la mejora de las condiciones laborales para atraer y retener talento en el sistema sanitario.

La vicepresidenta de Ascalema, Sara García Villanueva, ha señalado que estas enfermeras especialistas se enfrentan "a cargas de trabajo elevadas y a dificultades para asegurar la continuidad de los cuidados". En este sentido, ha subrayado que estas profesionales son fundamentales para garantizar una atención "integral, segura y cercana" en la salud sexual, reproductiva, materna y neonatal.

Por su parte, la presidenta del Colegio de Enfermería de Valladolid, Silvia Sáez Belloso, ha afirmado que es "imprescindible" avanzar en políticas que impulsen la formación, la contratación y el reconocimiento profesional.

Asimismo, ha destacado que el papel de la matrona en Atención Primaria y en la educación para la salud es "una pieza clave para mejorar los resultados sanitarios de la población".

Finalmente, ambas entidades han alertado de que la dificultad para cubrir vacantes o sustituciones, especialmente en periodos estivales, puede comprometer la atención diaria de las mujeres.

Según han indicado, una dotación adecuada de matronas contribuye a reducir complicaciones en el embarazo y el parto, además de reforzar el acompañamiento en todas las etapas vitales de la mujer.