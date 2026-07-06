"Máxima cautela" en el incendio de Ribota de Sajambre (León), con especial vigilancia de la evolución en el noroeste

Un helicóptero ayuda en las labores para extinguir el incendio forestal, a 6 de julio de 2026, en Ribota de Sajambre, León, Castilla y León (España). - Xuan Cueto - Europa Press

RIBOTA DE SAJAMBRE (LEÓN), 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio en Ribota de Sajambre (León) se mantiene en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 al mantenerse "varios puntos de actividad" y preocupar la "posible evolución que pueda tener en la zona noroeste", por lo que se requiere "máxima cautela".

Así lo ha señalado la jefa de jornada en el Centro Provincial de Mando de León, Nuria Ramos, quien ha subrayado que durante la jornada se ha llevado a cabo "un amplio despliegue" de medios terrestres y aéreos que están trabajando "de forma intensa" en una zona de orografía "muy abrupta".

Esta situación obliga a extremar "en todo momento" las condiciones de seguridad durante las labores de extinción e "impide también el trabajo en zonas muy concretas" de este incendio cuyo origen tuvo lugar el pasado 26 de junio.

Aunque la evolución está permitiendo contener las distintas reproducciones que se registran, el incendio no puede darse todavía por estabilizado porque "mantiene varios puntos de actividad que requieren una vigilancia y trabajo permanentes", especialmente por "la posible evolución que pueda tener en la zona noroeste del incendio", ha advertido Ramos.

Por ello, el operativo actúa "con la máxima cautela", especialmente ante la posible evolución hacia los núcleos de población y se mantiene el IGR 2, cuyo descenso se valorará cuando la evolución del incendio y las condiciones sobre el terreno permitan hacerlo con las debidas garantías, ha precisado la responsable.

Una quincena de medios aéreos y terrestres se encuentran en la zona, según datos de la plataforma de información de incendios, Inforcyl, que indica que la causa probable del incendio son rayos.