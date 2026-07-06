"Máxima cautela" en Ribota de Sajambre (León) ante la posible evolución hacia núcleos de población

Incendio en Ribota de Sajambre (León). - JCYL

LEÓN 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La extinción del incendio de Ribota de Sajambre (León) se aborda con "máxima cautela" ante su posible evolución hacia núcleos de población y porque presenta varios puntos de actividad que requieren vigilancia y trabajo permanentes.

Así lo ha expresado la jefa de jornada en el centro provincial de mando de León, Nuria Ramos, que ha precisado que durante este lunes se ha mantenido un amplio despliegue de medios terrestres y aéreos que han trabajado de forma intensa en una zona de orografía "muy abrupta", lo que obliga al operativo a "extremar en todo momento" las condiciones de seguridad e impide el trabajo en áreas muy concretas.

La evolución del fuego ha permitido contener las distintas reproducciones que se han registrado, pero el incendio no puede darse todavía por estabilizado, ya que se mantienen varios puntos de actividad que requieren una vigilancia y trabajo permanentes, especialmente ante la evolución que podría tener en la zona noroeste.

"Seguimos actuando con la máxima cautela, especialmente ante la posible evolución hacia los núcleos de población", ha advertido, para añadir que se mantiene el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 del fuego y su descenso se valorará cuando su evolución y las condiciones sobre el terreno permitan hacerlo "con las debidas garantías".