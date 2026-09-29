Mayores del Nordeste de Segovia envían postales a las administraciones para exigir "cuidados con dignidad"

Una de las postales que se enviarán. - CODINSE

SEGOVIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vecinas y vecinos de una decena de pueblos de la comarca del Nordeste de Segovia enviarán este jueves, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Mayores, una colección de postales dirigidas a responsables de las administraciones públicas locales, autonómicas y estatales para trasladar sus demandas "sobre cuidados, servicios y dignidad en el medio rural".

La iniciativa forma parte del programa 'Soy Mayor. Mis derechos no envejecen', organizado por Colectivos de Acción Solidaria y desarrollado por la Coordinadora para el Desarrollo Integral del Nordeste de Segovia (Codinse).

La actuación cuenta con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Las tarjetas postales han sido elaboradas por los propios residentes mediante talleres participativos celebrados en localidades de la comarca como Duratón, Montejo de la Vega de la Serrezuela, Santa Marta, Valdesaz, Sigueruelo, Alconadilla y Villaverde de Montejo.

Cada una combina imagen y mensaje para reclamar "una atención primaria que reconozca las necesidades reales de las poblaciones, un transporte público que no deje a nadie atrás, conectividad, un trato personalizado en los servicios bancarios y cuidados que no cuesten derechos", señalan desde Codinse a través de un comunicado.

El envío postal se acompañará de la entrega del Decálogo Estatal del Modelo de Atención a las Personas Mayores y de una carta de compromiso enviada a los representantes públicos con el objetivo de "fomentar la autonomía personal, la dignidad y el respeto a los derechos humanos en los territorios rurales".

La campaña se completará con difusión en redes sociales en las semanas previas. La gerente de Codinse, Mar Martín, ha manifestado que estas tarjetas demuestran que los mayores "tienen mucho que decir y que decidir" y ha recalcado que los habitantes de los pueblos "no piden favores", sino que "reclaman lo justo para seguir viviendo con dignidad".