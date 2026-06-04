Mazarías confía en desbloquear el convenio con Defensa del antiguo regimiento, tras 33 años, para construir viviendas

SEGOVIA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Segovia, José Mazarías, confía en desbloquear el convenio con el Ministerio de Defensa sobre el antiguo regimiento, tras 33 años de parálisis, tras la reunión mantenida con responsables del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), del Ministerio.

El convenio fue suscrito en 1993 y ha permanecido paralizado durante más de tres décadas.

Mazarías ha calificado el encuentro de "muy positivo" y ha destacado la disposición de ambas partes para avanzar en los expedientes bloqueados, al tiempo que ha recordado que el convenio firmado hace 33 años y revisado parcialmente en 2015, "no ha avanzado" desde entonces pese a los plazos acordados.

Asimismo, ha recinocido que la reunión ha servido para poner en común las actuaciones que el Ayuntamiento está ejecutando ya en el espacio del antiguo regimiento, entre ellas trabajos de recuperación y acondicionamiento provisional del recinto, y para trasladar al Ministerio cuál es la planificación definitiva prevista en el convenio, que contempla la construcción de viviendas y la habilitación de una amplia zona de equipamiento público.

El regidor ha incidido en que el uso provisional del espacio (se destinará a recinto de actos de Fiestas y aparcamiento de autobuses turísticos, de forma provisional) no condiciona en ningún caso el destino definitivo recogido en el acuerdo, extremo que, según ha relatado, los responsables del Ministerio han reconocido expresamente durante el encuentro.

El alcalde ha avanzado que ambas administraciones han acordado celebrar una nueva reunión para continuar dando pasos en todos los asuntos pendientes, con el objetivo de avanzar desde el bloqueo acumulado.

El alcalde ha resaltado que la resolución de estos expedientes abrirá posibilidades de desarrollo urbano y permitirá aumentar la oferta de vivienda en la ciudad.

Respecto a los acuerdos tomados en la Junta de Gobierno semanal, se han aprobado asuntos cotidianos y el alcalde ha resaltado que ya se ha completado la adjudicación de los puestos del Mercado de los Huertos, con el proyecto de una charcutería, lo que permitirá abrir la actividad "a finales de verano o comienzo del otoño" con un proyecto que combina la utilidad vecinal con la social y que contribuirá a "dinaminzar esta zona de la ciudad".