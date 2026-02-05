Mazarías destaca "buenas noticias" para Segovia tras un acuerdo entre el Ayuntamiento, la Junta y el Gobierno

El alcalde de Segovia, José Mazarías, junto al concejal portavoz y de Hacienda, José Horcajo - EUROPA PRESS

SEGOVIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha destacado tres "buenas noticias" para la ciudad relacionadas con la conservación del Acueducto, la gestión del embalse de Pontón Alto y el impulso al comercio local, durante la rueda de prensa semanal celebrada tras la Junta de Gobierno municipal.

La primera de ellas es el convenio entre el Ayuntamiento de Segovia, la Junta y Gobierno para el mantenimiento del Acueducto que permitirá coordinar esfuerzos técnicos y económicos para garantizar la adecuada conservación del monumento.

En este marco está prevista una próxima reunión de los equipos técnicos designados por cada institución, en la que se concretarán las actuaciones a ejecutar, los plazos, los presupuestos y la aportación económica que deberá asumir cada administración.

Mazarías ha señalado que este paso es clave para avanzar en una planificación compartida y rigurosa de las intervenciones necesarias en el principal símbolo patrimonial de la ciudad, subrayando la importancia de la colaboración institucional para abordar un reto de esta magnitud.

La segunda buena noticia se refiere al cambio en la gestión del vaciado del embalse de Pontón Alto. El regidor ha explicado que se ha modificado el sistema de gestión para evitar riesgos de inundaciones aguas abajo, una reivindicación histórica de la ciudad.

Este nuevo enfoque permitirá una mayor previsión y control de los desembalses, minimizando el impacto sobre el entorno urbano y mejorando la seguridad. En la negociación cerrada con la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) se ha previsto poder renovar anualmente el acuerdo de desembalse de agua con los criterios que se han tomado para prevenir la crecida provocada por las nevadas y lluvias de estas semanas de enero y febrero.

La tercera noticia positiva tiene que ver con el reconocimiento por parte del Ministerio de Economía y la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) del proyecto 'Segovia, compras y mucho más', una iniciativa orientada a dinamizar el comercio local y mejorar los espacios urbanos vinculados a la actividad comercial.

En este contexto, Mazarías ha destacado la renovación de la calle Blanca de Silos como bulevar peatonal y comercial, una actuación que busca potenciar al comercio de barrio cuando se incremente el paso de turistas desde el aparcamiento de autobuses del Regimiento hacia el centro de la ciudad.

El alcalde ha señalado que este eje tiene un gran potencial como corredor comercial y turístico, reforzando la actividad económica y la vida urbana.

En relación con la gestión municipal, el alcalde ha informado también de la devolución de una pequeña cantidad, en torno a 2.000 euros, correspondiente a una subvención de un programa de trabajo temporal, debido a la renuncia de una de las personas participantes, que produjo varios días sin cubrir la plaza, hasta que se incorporó un suplente.

Asimismo, la Junta de Gobierno ha aprobado una modificación presupuestaria por importe de 10.000 euros destinada a acometer obras urgentes en el cementerio municipal.

Otro de los asuntos tratados en la rueda de prensa ha sido el proceso de licitación de los puestos del Mercado de los Huertos, que continúa abierto y sobre el que se han recibido numerosas consultas.

El Ayuntamiento ha organizado una jornada de puertas abiertas dirigida a posibles adjudicatarios, con el objetivo de dar a conocer el espacio y resolver dudas.

Mazarías ha explicado que una de las propuestas que se valoran es una de las propuestas registradas en el proceso de licitación, por parte de una entidad social que ya desarrolla en un mercado de Madrid un modelo similar en el que se compatibiliza el uso de los puestos con proyectos de formación en oficios tradicionales, dirigidos a colectivos vulnerables, junto con la explotación comercial del mercado.

La idea es ofrecer un servicio de compras básicas para los vecinos, combinado con hostelería, donde la experiencia previa de la organización interesada en licitar por algunos espacios muestra el éxito de dar un espacio con opciones de desayunos, comidas o tapeo, al tiempo que se fomenta la formación de profesionales de hostelería, tanto de barra como de sala, mientras los vecinos son atendidos en sus compras básicas de pescado fresco, carne, panadería y ultramarinos.

En cuanto al entorno del Acueducto, el alcalde se ha referido a las críticas del Colegio de Arquitectos sobre la falta de una planificación integral de la plaza Oriental vinculada al proyecto del Centro de Interpretación del Acueducto.

Mazarías ha admitido que en el siglo XX ya se realizó un concurso de ideas para esta plaza, pero ha subrayado que el que fue proyecto ganador de aquel concurso "debe actualizarse, ya que no sirve tal y como fue concebido el siglo pasado, con las circunstancias, transportes, peatones y viajeros actuales" y debe adaptarse a las condiciones y necesidades actuales de 2026, "donde se querría contemplar poder dar aún más distancia entre el tráfico rodado y el monumento".

El alcalde ha concluido al reiterar el compromiso del equipo de Gobierno con una gestión responsable, centrada en la conservación del patrimonio, la seguridad, la dinamización económica y la mejora de los servicios municipales y ha insistido en la voluntad de diálogo y negociación del equipo de gobierno municipal con todos sus interlocutores políticos "para poner por delante el interés de los segovianos".