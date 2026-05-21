Mazarías destaca el papel "esencial" de los empleados públicos en el funcionamiento y futuro de Segovia - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha destacado el papel "esencial" que desempeñan los empleados públicos en el funcionamiento y el futuro de la ciudad.

La ha hecho durante el acto celebrado este jueves en honor de Santa Rita, patrona de los trabajadores municipales, en el que han participado en torno a 200 empleados de la administración municipal, y que ha contado con la presencia de numerosos miembros de la corporación y familiares.

Durante este acto celebrado en el auditorio del edificio CIDE se ha rendido homenaje a los funcionarios que este año se han jubilado, 20 en total de los que 19 estaban presentes en el auditorio y también a aquellos trabajadores que han cumplido 25 años de servicio en la administración local, en este caso eran once y han acudido a recoger su reconocimiento 9 de ellos.

Acompañado de varios concejales del equipo de gobierno y también de los portavoces de los distintos grupos políticos con representación en el Ayuntamiento, el primer edil ha entregado los diferentes reconocimientos.

En su intervención, ha subrayado que "todo pasa" por las manos de los empleados públicos, en referencia al trabajo que realizan diariamente en ámbitos como la gestión administrativa, los servicios sociales, el urbanismo, la cultura, la seguridad, el deporte, o el mantenimiento de la ciudad, entre otros.

Además, ha agradecido "el esfuerzo, la entrega y la dedicación" de toda la plantilla municipal, al tiempo que ha puesto en valor su compromiso diario con el servicio público, una labor que "muchas veces no se ve", pero que resulta "imprescindible" para responder a las necesidades de los vecinos y seguir construyendo una Segovia mejor.

Durante el acto, el regidor ha tenido también palabras de reconocimiento para los 20 trabajadores que este año se jubilan y para los once empleados municipales que cumplen 25 años de servicio en la administración local.

Para finalizar, Mazarías ha agradecido la presencia de todos los concejales de la corporación municipal y ha destacado que, "más allá de las diferencias legítimas que existen en política, todos comparten una misma responsabilidad: trabajar por Segovia y por el bienestar de los vecinos".

El acto ha terminado con la degustación de un vino y la actuación del grupo Esparadrapo para todos los asistentes.