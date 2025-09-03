Mazarías destaca el "profundo vínculo histórico" que une a la Academia de Artillería con la ciudad de Segovia

El nuevo director de la Academia de Artillería, coronel Miró (izda), con el coronel saliente De Felipe y el alcalde, a las puertas del Ayuntamiento - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha destacado el "profundo vínculo histórico" que une a la Academia de Artillería con la capital segoviana durante la visita institucional del nuevo director de la Academia de Artillería, el coronel Antonio Jesús Miró Bujosa, quien se ha reunido con el regidor junto al coronel saliente del cargo, Rafael de Felipe.

En la charla entre los coroneles y el alcalde se ha recordado "el profundo vínculo histórico que une a la Academia de Artillería con la ciudad de Segovia", según ha manifestado mazarías, que ha añadido que "Segovia es artillera y la Academia es segoviana".

Mazarías ha dado la bienvenida al coronel Miró, a quien ha ofrecido la colaboración permanente del Ayuntamiento en las iniciativas que contribuyan a reforzar la integración y presencia de la Academia en la vida social y cultural de la ciudad.

El coronel De Felipe concluye su mandato tras cumplir el periodo máximo de tres años al frente del centro, y ha mostrado su satisfacción por la acogida recibida durante su estancia en Segovia. El alcalde ha elogiado su labor durante su etapa al frente de la Academia y le ha deseado los mayores éxitos en su nueva etapa profesional.

El acto de toma de posesión del nuevo director, el coronel Miró Bujosa, se celebrará este viernes, 5 de septiembre, en el Patio de Orden de la Academia de Artillería, con la asistencia del alcalde y miembros de la corporación municipal, entre otras autoridades civiles.