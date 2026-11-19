Archivo - El alcalde durante la rueda de prensa. - AYTO SEGOVIA - Archivo

SEGOVIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha anunciado que el Gobierno municipal llevará al pleno del 27 de noviembre el presupuesto de 2027, que rondará los 84,3 millones de euros, y ha asegurado que sigue buscando apoyos o abstenciones.

Mazarías ha anunciado estos datos en su comparecencia semanal posterior a la Junta de Gobierno Local, en la que ha abordado también la huelga de autobuses, las torres de La Albuera, la tarjeta comercio y otros asuntos de actualidad.

Sobre las cuentas de 2027, el regidor ha explicado que "el borrador está listo" y que "se han iniciado las conversaciones con los grupos".

Según ha detallado, Izquierda Unida y Vox se han sentado ya con el concejal de Hacienda, José Luis Horcajo, mientras que el PSOE "va retrasando las fechas del encuentro", que podría celebrarse el viernes 20 de noviembre.

El alcalde ha señalado que "nadie ha definido todavía el sentido de su voto" y ha calificado nuevamente a la portavoz socialista, Clara Martín, como 'jefa de la banda del no'.

El alcalde ha avanzado que el presupuesto supera ligeramente el del año anterior, que incluye un capítulo importante de inversiones y que lo detallará en una rueda de prensa específica.

Entre los proyectos para el próximo año, que formarán parte de las inversiones contempladas en el borrador presupuestario, Mazarías ha citado el recinto ferial, el centro de servicios sociales, el Teatro Cervantes y el Centro de Interpretación del Acueducto.

Ha explicado que la obra del teatro no incluye butacas, telón, tramoya, escenografía, iluminación ni sistema de sonido, por lo que el equipamiento corresponde al Ayuntamiento.

Ha añadido que las oficinas municipales sin atención al público se trasladarán al CIDE, que se empezará por el vallado del recinto y que se ha encargado a Somacyl el proyecto para corregir los fallos constructivos detectados.

El alcalde ha negado, además, que las elecciones municipales de mayo de 2027 condicionen las cuentas.

Preguntado sobre el nuevo concejal, José Antonio Manrique, que tomará posesión al inicio del mencionado pleno, Mazarías ha dicho que ha hablado con él para ofrecerle apoyo, y ha desmentido que se le hayan facilitado expedientes antes de tener el acta de concejal.

TRANSPORTE URBANO

En cuanto al transporte urbano, el alcalde ha informado de que el jueves 19, en contra de la planificación inicial, no ha habido huelga y el servicio ha funcionado con normalidad porque "la empresa y el comité se han reunido el miércoles y han planteado propuestas para un acuerdo".

Ha precisado que a lo largo de la jornada hay convocada una asamblea de trabajadores para decidir si aceptan esas propuestas y ha pedido que se alcance "un pacto satisfactorio para ambas partes" cuanto antes, para "pasar página" en un servicio fundamental.

TORRES DE ILUMINACIÓN DEL ESTADIO DE LA ALBUERA

Sobre La Albuera, ha respondido a las críticas del grupo socialista con la afirmación de que "nunca ha habido ningún riesgo".

Ha recordado que la iluminación llevaba "42 años sin renovarse", que se montaron cuatro torres a través de Somacyl y que los técnicos municipales pidieron "reforzar la cimentación de dos con micropilotes y un estudio geotécnico".

Ha atribuido el retraso a trámites administrativos y ha asegurado que la instalación "se puede usar con seguridad desde diciembre de 2024".

El alcalde ha detallado que el pleno de agosto de 2024 aprobó 663.890,03 euros, que la obra se adjudicó un mes después por 304.689,59 euros, con una baja del 49,80 por ciento, y que la liquidación final propuesta es de 362.380,84 euros, para la que el pleno del 10 de junio de 2026 aprobó un crédito extraordinario.

Módulo cubierto de atletismo Respecto al módulo cubierto de atletismo, ha indicado que ya han sido enviadas "21 cartas a la ministra Tolón sin respuesta", que la Junta ha consignado una partida y que el Ayuntamiento lo vuelve a incluir en 2027.

Ha asegurado que "el módulo se construirá" y ha pedido que la ministra le llame.

Tarjeta comercio Sobre la tarjeta comercio, ha relatado que "las 10.000 tarjetas se han agotado una semana antes del plazo", que se han registrado 7.145 compras en los 241 comercios adheridos por 485.552,15 euros a las 10.00 horas de la fecha de la comparecencia (jueves 19 de noviembre) y que "la moda, el calzado y la alimentación" lideran el uso de las tarjetas.

Sobre los asuntos ordinarios de la Junta de Gobierno, Mazarías ha informado de dos nombramientos como funcionarios de carrera, un oficial electricista y un auxiliar de mantenimiento y almacén, desde el 1 de diciembre.

También de la licitación de una pista polideportiva en la calle Cristóbales, en Fuentemilanos, con 146.380 euros y tres meses de plazo.

Ha mencionado asimismo las ayudas del programa 'Segovia, Sí Emprende 2026', con 12 beneficiarios y 24.770,91 euros, y facturas y certificaciones por 1.480.132,08 euros.

PROBLEMAS DE ADOQUINADO EN PADRE CLARET

Sobre los blandones del adoquinado y los problemas del firme en la avenida Padre Claret, el alcalde de la ciudad ha valorado la prueba que la pasada semana realizó la empresa gestora del aparcamiento, que utilizó un hormigón flexible para reparar los blandones y comprobar el comportamiento del pavimento, con este firme.

Mazarías ha admitido que el hormigón flexible "no ha dado el resultado esperado" y ha explicado que se ha propuesto a los gestores del aparcamiento "probar asfalto en frío como solución urgente", al tiempo que ha añadido que "el estudio de ingeniería recomienda asfalto impreso", una opción que es, además, "la que prefiere Patrimonio".