Media Maratón de Valladolid y Legua Popular: estos son los cortes de tráfico para este domingo

Participante en la Media Maratón de Valladolid en ediciones anteriores. - MEDIA MARATÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La celebración de la XXXVI Media Maratón 'Ciudad de Valladolid' y la XI Legua Popular este domingo, 28 de septiembre, afectará al tráfico con cortes en el centro y en los accesos norte y sur entre las 9.30 y las 12.30 horas.

La cita, organizada por el Club Deportivo Atletas Populares de Valladolid, con la colaboración de la Fundación Municipal de Deportes, prevé la participación de más de un millar de corredores en un recorrido urbano que recorrerá las principales arterias de la ciudad.

En este contexto, la Concejalía de Tráfico y Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid recomienda a los conductores evitar desplazamientos por el centro en la franja horaria de la prueba y utilizar rondas y accesos alternativos para los trayectos norte-sur.

Y es que, desde los inicios de las carreras, a las 9.55 horas con la Legua Popular y a las 10.00 horas con la Media Maratón, hasta las 12.25 horas permanecerán cerradas al tráfico calles tan transitadas como Miguel Íscar, Paseo de Zorrilla, Isabel la Católica, San Quirce, y la almendra central de la ciudad con especial incidencia en Angustias, Bajada de la Libertad, Fuente Dorada, Plaza Mayor, Santiago, Constitución, Duque de la Victoria, Plaza de España, Muro o Estación.

En la Media Maratón, el recorrido se amplía hacia el sur, pasando por Avenida de Zamora, Paseo del Hospital Militar y Padre José Acosta hasta Las Mieses, y hacia el norte, con paso por el puente de la Condesa Eylo, Ribera de Castilla y puente de Santa Teresa, antes de regresar de nuevo al centro, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Ante ello, la Policía Municipal y Protección Civil desplegarán un dispositivo especial con más de 150 voluntarios para señalizar los desvíos y garantizar la seguridad de peatones y corredores.

Además, durante las marchas sólo podrán circular los vehículos de emergencia y el estacionamiento estará prohibido en Miguel Íscar entre las 7.00 y las 13.00 horas.

Para cualquier incidencia o cambios en el calendario, los ciudadanos podrán consultar la información actualizada en la web del Ayuntamiento de Valladolid https://www.valladolid.es/es/temas/hacemos/policia-municipal/informacion-trafico-a136/cortes-trafico-ocupaciones-calzada