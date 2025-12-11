Médicos de CyL piden a todo el Gobierno que "recapacite" sobre el Estatuto Marco que "impone" Sanidad: "Deroga derechos"

1035219.1.260.149.20251211130053 Concentración convocada por el CESM Castilla y León en el Clínico Universitario de Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en Castilla y León (CESM CyL) ha pedido a todo el Gobierno que "recapacite" sobre el borrador del Estatuto Marco que pretende "imponer" el Ministerio de Sanidad, ya que "deroga derechos" que "han costado muchísimos años conseguir".

Así lo ha expuesto el presidente de Atención Primaria en la CESM CyL, Javier Salamanca, quien ha liderado este jueves, 11 de diciembre, la concentración de profesionales en la explanada de Urgencias del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, una protesta que se ha llevado a cabo en el marco de la huelga nacional de cuatro jornadas contra el nuevo texto.

Entre el 80 y 90 por ciento de los profesionales que podrían trabajar en Castilla y León están en huelga, según ha cifrado, para asegurar que la huelga está siento un "éxito total", con un seguimiento "extraordinario" en la Comunidad, donde se prestan servicios mínimos.

Esto se refleja, asimismo, en que el departamento dirigido por Mónica García haya convocado en esta jornada al Comité de Huelga Nacional a un encuentro en el Ministerio, una cita en la que el CESM no tiene "esperanzas", si no que se "teme todo lo contrario".

"Es simplemente para darnos buenas palabras, pero sin ninguna intención de cambiar lo que ellos pretenden imponernos, que es un estatuto que deroga cantidad de derechos que nos han costado muchísimos años conseguir", ha apostillado, para criticar la posición "absolutamente cerrada" de Sanidad, un ministerio que "no responde adecuadamente" a las "pretensiones" de los profesionales.

Por ello, ha apelado al Gobierno a recapacitar y, en concreto, ha instado al PSOE en este Ejecutivo a "tener en consideración" las peticiones, todo ello después de haber recibido el "apoyo" de los grupos parlamentarios. "Nos falta que el propio Ministerio se dé cuenta de que no vamos tan desencaminados en lo que pedimos", ha agregado.

"OBLIGADOS" A LA HUELGA

Salamanca, ha señalado, de cara a la población, que los médicos se han visto "obligados" a desarrollar esta huelga para "mejorar" sus condiciones, pero también las del propio "servicio y sistema de salud que afecta a todos los ciudadanos".

De este modo, en el manifiesto leído en la concentración, el CESM ha aseverado que no va a tolerar "más maltrato institucional", después de que el Ministerio haya intentado "maquillar" un deseo de llegar a acuerdos con reuniones y propuestas nuevas de redacción del borrador.

En este contexto, ha apuntado a que el 4 diciembre se difundió otro texto que sigue sin recoger las peticiones de los médicos y, en algunos casos, "empeora" más el anterior facilitado en septiembre. Así, considera que Sanidad "sigue negándose a que los médicos tengan una norma y ámbito de negociación propios".

En concreto, el CESM ha reivindicado definir las categorías profesionales, un ámbito en el que ha lamentado que Sanidad "quiere meter en el mismo grupo de su clasificación profesional a titulados MECES III con titulados MECES II", lo que supone que graduados con 240 créditos con formación especializada comparte con médicos con 360 créditos.

Igualmente, ha criticado que "no hay intención" de modificar el EBEP para crear una categoría de diferencia dentro del grupo A para los MECES III "ni para que lleve aparejada una diferenciación retributiva", por lo que la confederación ha insistido en que "no se trata de corporativismo sino de buscar la mayor garantía de calidad asistencial para los pacientes".

El régimen de incompatibilidades "discriminatorio" y la "movilidad forzosa" son otros de los puntos que rechaza el CESM, que ha advertido así de "más dificultades" para atraer talento a un sistema de salud que ya sufre "la fuga de médicos".

Igualmente, el CESM ha censurado que Sanidad no haya "querido acceder a la propuesta de calificar la jornada de guardia como actividad extraordinaria" ni a "garantizar su retribución por encima de la hora ordinaria, ni a que se compute como tiempo trabajado para la jubilación, ni a establecer un calendario claro y bien definido para establecerlas como voluntarias".

Esto supone que "no hay garantías suficientes para que se deje de obligar a los compañeros a tener jornadas semanales de más de 45 horas", ha alertado la organización de médicos, quien también ha demandado "jubilación anticipada voluntaria y parcial, sin merma económica; prorrateos de las guardias en situaciones de Incapacidad Temporal, protección de la salud labora, lucha contra las agresiones y conciliación".

"UNA VOCACIÓN NO AGUANTA TODO"

Ante este panorama "desolador", la profesión dice "basta", ha clamado el CESM en su manifiesto, un documento en el que ha incidido en que "una vocación no aguanta todo", en relación a esa "sobrecarga" que sufren y que lleva a muchos compañeros a estar "quemados", al tiempo que no se da "abasto con las listas de espera".

En este sentido, el presidente de Atención Primaria en el CESM autonómico ha pedido "disculpas" a la población por la huegla de cuatro días, si bien ha subrayado que los profesionales se han visto "obligados" a llevar a cabo esta protesta para "pelear por mejorar la asistencia".

"Intentaremos que cuando esto termine, con nuestro sobresfuerzo, todavía más del que ya llevamos, recuperar todo lo que se haya perdido", ha expresado, para insistir en que los profesionales no son "los culpables" de esta huelga.