Medina de Rioseco firma un convenio para preservar el legado del convento de Santa Clara

Un momento de la firma del acuerdo entre Ayuntamiento y congregación. - AYUNTAMIENTO

VALLADOLID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Medina de Rioseco y la comunidad religiosa del convento de Santa Isabel de Hungría de Valladolid han firmado un convenio de colaboración para la cesión temporal y gestión del denominado 'Legado del Convento de Santa Clara de Medina de Rioseco', con el objetivo de "garantizar la conservación de este patrimonio y mantener viva la memoria de la comunidad de las clarisas en la localidad".

El acuerdo ha sido suscrito por el alcalde riosecano, David Esteban Rodríguez, y la abadesa del convento vallisoletano, Bernarda Ferreras Caballero -sor Isabel-, según ha informado el Consistorio en una nota de prensa.

El texto establece la cesión temporal de obras y documentos sin que ello suponga un cambio de titularidad ni la transferencia de derechos sobre los bienes.

El convenio contempla que una parte fundamental de las piezas cedidas se conserve en el Museo de San Francisco, de propiedad municipal, además de su posible ubicación en el propio convento de Santa Clara si se garantizan las condiciones necesarias para su conservación.

Por su parte, el Consistorio del municipio vallisoletano ha asumido los gastos derivados del traslado, exposición, almacenamiento y conservación de las obras. Entre los compromisos alcanzados se encuentra la creación de un espacio expositivo propio y permanente en el Museo de San Francisco, concebido para contextualizar el valor artístico de los bienes y divulgar la historia de la comunidad religiosa.

Asimismo, prevé la posibilidad de impulsar la restauración de piezas y la organización de actividades culturales como exposiciones, conferencias y publicaciones.

El legado está integrado por 39 bienes de carácter artístico, histórico y documental que reúnen esculturas, pinturas, orfebrería, textiles litúrgicos del siglo XVIII, mobiliario y documentos.

Entre los elementos figuran el Cristo crucificado de Alonso de Rozas, esculturas de Santa Clara, San Rafael Arcángel, San Juan Bautista o San José con el Niño, un retablo del antiguo Hospital de San Juan de Dios, el plano y traza del antiguo convento y un arca de reserva eucarística del siglo XVI.

Por último, el acuerdo formaliza la creación de una Comisión de Seguimiento paritaria, que estará encargada de supervisar el cumplimiento de las obligaciones y de abordar los asuntos relativos a la conservación, exposición y posible restauración de las obras.