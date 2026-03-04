Medina de Rioseco (Valladolid) presenta su Semana Santa en Avilés y Gijón

Archivo - Salida del Descendimiento, el Viernes Santo. - AYUNT. DE MEDINA DE RIOSECO. - Archivo

MEDINA DE RIOSECO (VALLADOLID), 4 (EUROPA PRESS)

La localidad vallisoletana de Medina de Rioseco llevará a Asturias los primeros días del mes de marzo para presentar su centenaria Semana Santa, declarada de Interés Turístico Internacional y Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial.

Las promociones comienzan este jueves, 5 de marzo, en el Hotel Palacio de Avilés a las 19.00 horas, mientras que el viernes, 6 de marzo, se llevará a cabo en Gijón, a la misma hora, en la Colegiata de San Juan Bautista.

La actividad, organizada por el Ayuntamiento de Medina de Rioseco, la Junta de Semana Santa y el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) Ajújar, cuenta con la colaboración de los consistorios de las dos localidades, así como sus juntas de cofradías.

Fuentes de los organizadores de estas presentaciones, en un comunicado recogido por Europa Press, han recordado que la Semana Santa riosecana ya viajó hace años a Asturias para su presentación en Oviedo.

En las presentaciones, tras las palabras de bienvenida por parte de las distintas autoridades, será el periodista y cofrade riosecano José Ángel Gallego el que lleve a cabo un acercamiento a una tradición de más de cuatro siglos de historia con la intervención 'Un viaje a la emoción', con gran protagonismo de las imágenes audiovisuales. Más tarde, se proyectará el video promocional 'Es lo que somos' y la actividad concluirá con una promoción turística de la localidad.

PROMOCIÓN Y TURISMO

La actividad persigue estrechar los lazos de unión entre las celebraciones de Semana Santa de Medina de Rioseco y las de las dos localidades asturianas. Hasta Avilés y Gijón se trasladará un autobús con vecinos y cofrades de las hermandades riosecanas que aprovecharán su asistencia a los actos para realizar visitas turísticas.

En el año 2009 el Gobierno de España otorgó a la Semana Santa de Medina de Rioseco la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Por este motivo, desde entonces, el Ayuntamiento de Medina de Rioseco (a través del Museo de San Francisco), la Junta de Semana Santa y el CIT Ajújar han llevado a cabo distintas promociones turísticas en ciudades como Cáceres, Madrid, Ávila, Vitoria, Ponferrada, Santander, Benavente, Bilbao, Oviedo, Burgos, Segovia, Logroño, León, Zamora, Pontevedra, Ourense, Aranda de Duero, Salamanca, Toledo, Ferrol, Mérida, Plasencia, Cuenca, Alcalá de Henares, Santiago de Compostela, Branganza, El Burgo de Osma y Toro. En 2019, la Junta de Castilla y León declaró a esta tradición Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial.